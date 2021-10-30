Росгвардия в Чечне задержала трёх жительниц республики за колдовство

Росгвардия и полиция в Грозном задержали трёх жительниц Чечни по обвинению в колдовстве. Об этом сообщило государственное телевидение республики. В сюжете говорится, что с задержанными провели профилактическую беседу. Про одну из них утверждается, что она одержима джиннами.
На репортаж ГТРК "Грозный" обратила внимание редакция Кавказ.Реалии. Как сообщается, подозреваемые были выявлены служащими моторизованного батальона "Юг" Росгвардии совместно с грозненским отделением полиции.
В воспитательной беседе с задержанными, показанной по государственному каналу, принял участие главный врач местного Центра исламской медицины Адам Эльджуркаев. По словам корреспондента, он диагностировал у одной из подозреваемых в колдовстве одержимость джиннами — так в исламе называют злых духов.
Преследования людей, которых власти подозревают в оккультизме, начались в Чечне в 2013 году и с новой силой возобновились в 2019 году. Задержанные, как правило, публично раскаиваются в содеянном и извиняются на камеру. Власти преследуют также и людей, которые обращаются за оккультными услугами.
В интервью Кавказ.Реалии Эльджуркаев в 2019 рассказывал, что задержанных чаще всего преследуют по статье о мошенничестве. С точки зрения науки разницы между традиционной исламской медициной, колдовством и гадалками не существует.
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