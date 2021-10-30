Росгвардия в Чечне задержала трёх жительниц республики за колдовство

Росгвардия и полиция в Грозном задержали трёх жительниц Чечни по обвинению в колдовстве. Об этом сообщило государственное телевидение республики. В сюжете говорится, что с задержанными провели профилактическую беседу. Про одну из них утверждается, что она одержима джиннами.

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На репортаж ГТРК "Грозный" обратила внимание редакция Кавказ.Реалии. Как сообщается, подозреваемые были выявлены служащими моторизованного батальона "Юг" Росгвардии совместно с грозненским отделением полиции.

В воспитательной беседе с задержанными, показанной по государственному каналу, принял участие главный врач местного Центра исламской медицины Адам Эльджуркаев. По словам корреспондента, он диагностировал у одной из подозреваемых в колдовстве одержимость джиннами — так в исламе называют злых духов.

Преследования людей, которых власти подозревают в оккультизме, начались в Чечне в 2013 году и с новой силой возобновились в 2019 году. Задержанные, как правило, публично раскаиваются в содеянном и извиняются на камеру. Власти преследуют также и людей, которые обращаются за оккультными услугами.

В интервью Кавказ.Реалии Эльджуркаев в 2019 рассказывал, что задержанных чаще всего преследуют по статье о мошенничестве. С точки зрения науки разницы между традиционной исламской медициной, колдовством и гадалками не существует.