В госСМИ больше нельзя называть "Талибан" запрещённой организацией

Руководство международного информационного агентства "Россия сегодня", генеральным директором которого является ведущий телеканала "Россия 1" Дмитрий Киселёв, запретило своим сотрудникам называть "Талибан" запрещённой в России организацией. Вместо этого после упоминания "Талибана" журналисты должны писать "организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность".
СМИ отмечают, что на сайте РИА Новости, которое входит в холдинг "Россия сегодня", а также на сайте телеканала Russia Today уже есть сообщения, где используется новая формулировка.
Официально "Талибан" входит в федеральный список организаций, объявленных в России террористическими.
- 5 августа радикальное движение "Талибан", признанное во многих странах мира, включая Россию, террористическим, без боя захватило столицу Афганистана Кабул. Страна фактически полностью оказалась под контролем талибов.
- Западные страны не признают власть радикального движения. Российские власти, не признавая её официально, регулярно проводят встречи с талибами, принимая их в Москве.
- В октябре Владимир Путин объявил, что Россия будет "двигаться" в сторону исключения "Талибана" из списка террористов, но, по его словам, в первую очередь это должен сделать Совет безопасности ООН.
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