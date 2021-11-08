В госСМИ больше нельзя называть "Талибан" запрещённой организацией

Руководство международного информационного агентства "Россия сегодня", генеральным директором которого является ведущий телеканала "Россия 1" Дмитрий Киселёв, запретило своим сотрудникам называть "Талибан" запрещённой в России организацией. Вместо этого после упоминания "Талибана" журналисты должны писать "организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность".

СМИ отмечают, что на сайте РИА Новости, которое входит в холдинг "Россия сегодня", а также на сайте телеканала Russia Today уже есть сообщения, где используется новая формулировка.

Официально "Талибан" входит в федеральный список организаций, объявленных в России террористическими.

5 августа радикальное движение "Талибан", признанное во многих странах мира, включая Россию, террористическим, без боя захватило столицу Афганистана Кабул. Страна фактически полностью оказалась под контролем талибов.

Западные страны не признают власть радикального движения. Российские власти, не признавая её официально, регулярно проводят встречи с талибами, принимая их в Москве.

В октябре Владимир Путин объявил, что Россия будет "двигаться" в сторону исключения "Талибана" из списка террористов, но, по его словам, в первую очередь это должен сделать Совет безопасности ООН.