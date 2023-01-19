Роскомнадзор обозначил критерии для определения "ЛГБТ-пропаганды", которую ранее законодательно запретил на территории России Владимир Путин. В проекте приказа, который разработан ведомством, говорится, что под запрет должна попасть информация, которая, в частности, "убеждает в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений" и "способствует изменению негативного отношения к ним на положительное", "создает искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений", а также "направлена на формирование положительного отношения к смене биологического пола человека".
Издание "Ведомости" сообщает также, что Роскомнадзор подготовил список фильмов, которые относятся к "пропаганде ЛГБТ". В него, в частности, попали лауреат премий "Оскар", BAFTA, "Золотой глобус" и"Золотой лев", мелодрама тайваньского режиссёра Энга Ли "Горбатая гора", и лауреат "Оскара" и "Золотого глобуса", драма итальянского режиссёра Луки Гуаданьино "Назови меня своим именем".
- Закон, который вводит полный запрет на пропаганду ЛГБТ среди всех возрастов, был подписан Владимиром Путиным 5 декабря 2022-го года. После этого Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации более 200 сайтов, многие книжные магазины сняли с продажи продукцию, в которой можно найти упоминание нетрадиционных сексуальных отношений. Среди таких книг - произведения лауреата Пулитцеровской премии, американского писателя Майкла Каннингема, классика японской литературы Харуки Мураками, британского актёра, писателя и драматурга Стивена Фрая, писателя и общественного деятеля Эдуарда Лимонова, ныне покойного. Некоторые видеосервисы начали цензурировать фильмы. Так, "Амедиатека" вырезала несколько эпизодов из сериалов "Секс в большом городе" и "Белый лотос".
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