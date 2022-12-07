В России популярный интернет-магазин Ozon снял с продажи книгу "Лето в пионерском галстуке" авторства Елены Малисовой и Катерины Селивановой. Роман рассказывает об отношениях пионера с вожатым в детском лагере в середине 1980-х годов.

С просьбой убрать книгу из магазина в Ozon обратился депутат Госдумы от "Единой России" Александр Хинштейн. По его словам, о продаже книг ему сообщили подписчики, и он потребовал исполнить закон о запрете ЛГБТ-пропаганды. На днях его подписал президент России Владимир Путин.

Закон вводит полный запрет на пропаганду нетрадиционных отношений, распространение информации об ЛГБТ и смене пола среди людей любого возраста. Документ предусматривает административную ответственность в виде крупных штрафов.

В Ozon сообщили, что маркетплейс всегда выполняет требования законодательства в отношении продажи запрещенных товаров, пишет "Коммерсантъ".

Издательство Popcorn Books, которое публиковало роман "Лето в пионерском галстуке", изменило на своем сайте обложки выпущенных романов на ЛГБТ-тематику. Вместо иллюстраций на обложках размещены цитата из статьи 29.5 Конституции России, в которой говорится о гарантиях свободы массовой информации и запрете цензуры.

После подписания закона президентом книжные магазины "Республика" и "Читай-город" сняли с продажи некоторые произведения, в которых говорится о "нетрадиционных отношениях". Интернет-издательство Ridero решило проверить изданные у себя произведения на ЛГБТ-тематику с помощью нейросети.