Роскомнадзор обвинил два видеосервиса в пропаганде ЛГБТ+

Роскомнадзор впервые передал в суд обвинения двух региональных видеосервисов, Movix и Peers.TV, в нарушении закона о запрете пропаганды ЛГБТ+. Суд выписал на них административные протоколы, онлайн-кинотеатрам грозит штраф до 4 миллионов рублей либо приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Уточняется, что сервисы обвинены в запрещённой этим законом демонстрации несовершеннолетним материалов, содержащих ЛГБТ-сцены. О каких именно произведениях идёт речь, не говорится, кинотеатры не стали отвечать на запрос РБК.

В Роскомнадзоре заявили, что ещё 15 подобных нарушений регулятор выявил у десятка других аудиовизуальных сервисов. Протоколы на них будут составлены позднее, заявили там.

Закон о пропаганде был подписан президентом Владимиром Путиным в начале декабря. Он фактически запрещает распространение любой информации о гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности, несовершеннолетним теперь запрещено демонстрировать само существование того, что законодатели назвали "нетрадиционными отношениями".

Законопроект был резко раскритикован правозащитными и ЛГБТ+ организациями, отметившими, что он усиливает стигматизацию и дискриминирует ЛГБТ+-сообщество.