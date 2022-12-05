Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ.

Новый документ должен пресекать распространение информации о гомосексуальности, бисексуальности, трансгендерности. Подобный закон уже действует с 2013 года, но касался только несовершеннолетней аудитории. Теперь закон касается аудитории всех возрастов.

Закон предусматривает административную ответственность в виде крупных штрафов за пропаганду ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе и художественных произведениях. За его соблюдением будет следить Роскомнадзор.

Законопроект о запрете "пропаганды ЛГБТ" был принят Госдумой в первом чтении 27 октября. В процессе обсуждений депутаты предлагали ввести не только административную, но и уголовную ответственность за повторные нарушения, но эта поправка была отклонена.

  • Юристы ещё на стадии разработки законопроекта отмечали, что в законе нет чёткого определения пропаганды и он может привести к запрету любых упоминаний ЛГБТ+ как явления даже в нейтральном ключе.
  • Правозащитники и активисты, работающие с группами ЛГБТ+, считают, что новый закон сделает невозможной работу общественных организаций, помогающих организаций ЛГБТ+.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG