Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ.

Новый документ должен пресекать распространение информации о гомосексуальности, бисексуальности, трансгендерности. Подобный закон уже действует с 2013 года, но касался только несовершеннолетней аудитории. Теперь закон касается аудитории всех возрастов.

Закон предусматривает административную ответственность в виде крупных штрафов за пропаганду ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе и художественных произведениях. За его соблюдением будет следить Роскомнадзор.

Законопроект о запрете "пропаганды ЛГБТ" был принят Госдумой в первом чтении 27 октября. В процессе обсуждений депутаты предлагали ввести не только административную, но и уголовную ответственность за повторные нарушения, но эта поправка была отклонена.