Роскомнадзор почти полностью замедлил работу Telegram

Роскомнадзор почти полностью заблокировал работу Telegram, свидетельствуют данные международного исследовательского проекта OONI, обратило внимание "Агентство".

Согласно тестам на утро 25 марта, уровень аномалий, свидетельствующих о признаках блокировки мессенджера, достигает 74%.

Максимальное число аномалий (1317) зафиксировано в воскресенье, 22 марта. Тогда уровень (78%) сопоставим с замедлением Signal и WhatsApp, где доля аномалий в выходные составляла около 87%, пишет издание. Без VPN-сервисов мессенджеры у россиян не открываются.

Жалобы на сбои Telegram продолжаются. Сервис Downdetector зафиксировал всплеск жалоб на работу Telegram после полуночи 25 марта.

РБК, The Bell и близкий к силовым структурам телеграм-канал Baza сообщали, что российские власти планируют "тотальную блокировку" Telegram по аналогии с Instagram и Facebook к апрелю.

Провоенные блогеры и общественные деятели подвергали блокировки резкой критике, указывая, что Telegram активно используется российскими военными в Украине как средство связи. Сбои в работе Telegram и отключение Starlink привели к проблемам на фронте, в том числе в Запорожской области, утверждали они.

В Кремле отвечали, что ситуацию, при которой блокировка Telegram вызовет трудности в координации усилий российских военных, представить "трудно и невозможно". Позже в Минцифры сообщили, что власти России решили не блокировать работу Telegram для российских военных "в зоне СВО". Как именно это будет сделано, там не уточнили.



