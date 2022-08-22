Роскомнадзор предложил запретить продавать книги с "гей-пропагандой"

Роскомнадзор предложил Российскому книжному союзу перестать распространять книги, содержащие "гей-пропаганду". Как сообщает ТАСС, в ведомстве предложили издателям и книжным магазинам отказаться от продажи таких книг в порядке саморегуляции.

В Роскомнадзоре заявили, что "пропаганда девиантных отношений" не соответствует традиционным российским ценностям и угрожает не только несовершеннолетним, но и всему обществу. Сейчас в России "гей-пропаганда" запрещена среди детей. Продавать книги об ЛГБТ с маркировкой 18+ можно.

О каких именно книгах идет речь, в сообщении не уточняется. Весной 2022 года в России началась кампания против книги "Лето в пионерском галстуке" Катерины Сильвановой и Елены Малисовой. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, коммунистка Нина пожаловалась на книгу в Роскомнадзор - "налицо неприкрытая пропаганда гомосексуализма среди молодежи и извращение образа героической пионерии".

Роскомнадзор, впрочем, нарушений не нашёл, ведь на книге стоит маркировка 18+, а "образ героической пионерии" законом не защищён.

18 июля в Госдуму внесли законопроект, приравнивающий "отрицание семейных ценностей и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений" к разжиганию национальной, расовой или религиозной ненависти или вражды и пропаганде порнографии и культа насилия. Предлагается внести изменения в три федеральных закона: "Об информации", "О СМИ" и "О государственной поддержке кинематографии". СМИ не смогут больше писать об ЛГБТ в положительном ключе, фильмы, в которых есть ЛГБТ-персонажи, не будут получать прокатных удостоверений.

Законопроект могут рассмотреть уже осенью.