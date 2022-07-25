Отчаянная война с ЛГБТ. Гомофобная атака российской власти

На фоне войны в Украине российские власти в очередной раз организовали атаку на ЛГБТ-людей, которые якобы "пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения, угрожая демографии и экономическому росту". Активисты говорят о росте гомофобных преступлений и о де-факто невозможности помогать жертвам насилия и дискриминации, если закон будет принят.

Героические пионеры-любовники

Всё началось с пионеров: незамысловатый роман "Лето в пионерском галстуке" (ЛВПГ) о платонической любви двух подростков стал культурным феноменом среди русскоязычной молодёжи (к началу лета было продано более 200 тыс. бумажных экземпляров) и привлёк внимание Захара Прилепина, раскритиковавшего его в своём Телеграме: "Я бы всю вашу контору сжёг бы, пока вы дома спите". За Прилепиным потянулись: председатель комитета Думы по вопросам семьи, женщин и детей коммунистка Нина Останина от имени комитета пожаловалась на книгу в Роскомнадзор ("Налицо неприкрытая пропаганда гомосексуализма среди молодежи и извращение образа героической пионерии"). Полицией, прокуратурой и тем же Роскомнадзором угрожал издательствам и магазинам депутат Виталий Милонов. Не прошёл мимо и Никита Михалков – по его мнению, аббревиатура названия романа слишком напоминает ЛГБТ. Роскомнадзор, впрочем, нарушений не нашёл, ведь на книге стоит маркировка 18+, а "образ героической пионерии" законом не защищён. Главный редактор издательства Popcorn Books Тата Анастасян и авторки романа Елена Малисова и Катерина Сильванова от комментариев Радио Свобода отказались.

Если против издателей и авторок ЛВПГ никаких репрессий пока не последовало, то журналиста Юрия Дудя оштрафовали на 120 тыс. за интервью с акционистом Фёдором Павловым-Андреевичем, сыном писательницы Людмилы Петрушевской. Зато екатеринбургские правые движения без проблем провели "традиционную неделю", которая началась с "гомофобного пикника" 19 июля. Также в программе недели была лекция "Мораль и нравственность в XXI веке" и выставка картин Павлика Морозова. Посетителей было не много: как сообщали местные журналисты, на пикник пришло человек 20. Организатор пикника Тимофей Казанцев жаловался журналистам на ущемление прав "людей с традиционными взглядами".

Масла в огонь подлил каминг аут российской теннисистки Дарьи Касаткиной, которая сейчас находится в Испании и возвращаться, судя по всему, не собирается. Пиар агент Касаткиной ведущая "Матч ТВ" Софья Тартакова была отстранена от эфира, когда выступила в поддержку спортсменки.

Закон не дышло

Быстро сориентировались законодатели аннексированного Севастополя – уже 7 июня они внесли в Госдуму законопроект, который отменял статью 6.21 КоАП о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних и теперь запрещал публично говорить об ЛГБТ-людях вообще. Видимо, побежали вперёд паровоза – Комитет по государственному строительству и законодательству вернул его на доработку.

8 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Телеграмм-канале поздравил читателей с придуманным в 2008 году "Днём семьи, любви и верности", порадовался, что с выходом из Совета Европы прекратились требования узаконить однополые браки и снова поднял тему о запрете пропаганды "нетрадиционных ценностей". Ещё через два дня Володин провёл опрос по поводу введения подобного запрета – 70% читателей Володина поддержали.

Парламентарии услышали избирателей – 18 июля Государственная дума зарегистрировала новый проект, запрещающий "пропаганду отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений" в целом, не только среди несовершеннолетних. Предлагается внести изменения в три федеральных закона: "Об информации", "О государственной поддержке кинематографии" и "О СМИ". "Нетрадиционные сексуальные отношения" и "отрицание семейных ценностей" приравниваются к пропаганде порнографии, культа насилия и жестокости, а также разжиганию национальной, расовой или религиозной ненависти или вражды. СМИ не смогут больше писать об ЛГБТ в положительном ключе, фильмы, в которых есть ЛГБТ-персонажи, не будут получать прокатных удостоверений. Исключение, впрочем, по-прежнему есть для фестивалей. В проекте пока не прописаны санкции за нарушение этих норм, но, возможно, как и с прошлым законом о пропаганде среди несовершеннолетних, наказание будет добавлено позже.

Законопроект внесли:

Председатель комитета Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. 66-летняя Останина родилась на Алтае, но карьеру сделала в Кемерово. Ещё в начале 2000-х Останину поймали на том, что она, будучи депутатом Госдумы, продала кемеровскому бизнесмену номера от своего государственного автомобиля. В 2010-м кемеровские налоговики обвинили Останину в сокрытии налогов после продажи квартир в области. Тогда же кемеровские коммунисты обратились к прокурору Юрию Чайке с просьбой проверить – откуда у Останиной деньги на две квартиры в Москве общей стоимостью в три миллиона долларов, а также как 24% одного из крупнейших угольных разрезов "Черемшанский" оказались в руках её на тот момент 22-летнего сына Даниила. Расследования по материалам письма коммунистов не было, но угольный разрез у Останиных. В 2010 году Даниил Останин зарезал друга – по официальной версии, "на почве личных неприязненных отношений, вызванных большими денежными долгами". В 2012-м его приговорили к 12,5 лет колонии строгого режима. 21 июля на пресс-конференции, организованной Национальной службой новостей, Останина предложила ввести уголовную ответственность за пропаганду, а ЛГБТ людей предложила лечить, чтобы "поддержать нашу медцину".



Ольга Алимова, также коммунистка из федерального списка, 69-летняя уроженка Саратова. С 1998 года она работала помощницей скандального депутата от КПРФ Валерия Рашкина, приговорённого к трём годам условно за незаконную охоту на лося (Алимова выступила в защиту соратника, заявив о политической подоплёке дела). Алимова построила успешную политическую карьеру в саратовском отделении КПРФ, став первым секретарём Саратовских коммунистов в 2011-м, и в том же году была впервые избрана в Госдуму. В 2017 году Прокуратура Саратовской области выявила нарушения в декларации о доходах Алимовой и других депутатов саратовского Закса. Алимова издавна борется за нравственность: в 2014 году она объявила бойкот книгам Людмилы Улицкой – за "толерантность к извращенцам".



Яна Лантратова, 33-летняя депутатка из Санкт-Петербурга от "Справедливой России". Лантратова – руководитель Союза добровольцев России, в 2010-2013 гг создала и руководила "Мониторинговым центром по защите прав несовершеннолетних детей, борьбе с распространением детской порнографии и педофилии". Лантратову называют "решальщицей от СПЧ" – она оказалась замешанной в истории предпринимательницы Ольги Миримской, экс-владелицы банка БКФ и "Русского продукта", арестованной по подозрению в даче взятки следователю, который фабриковал дело против её бывшего бойфренда. В 2015 году, будучи секретарём президентского Совета по правам человека, Лантратова помогала Миримской вывезти с Кипра ребёнка, которого Миримская называет своим. Похищения людей, таинственные смерти, взятки и яхты – историю Миримской и Лантратовой подробно разбирает "Новая газета".



75-летний режиссёр и актёр справедливоросс Николай Бурляев, знаменитый тем, что в детстве снимался у Андрея Тарковского и Андрея Кончаловского. Бурляев - создатель и президент кинофестиваля православного кино "Русский витязь", член Патриаршего совета по культуре. С 2015 года Бурляев руководил Институтом культуры МЧС, целью которого было «воспитание чувств патриотизма и гордости за отечество» среди сотрудников ведомства. Вместе с Бурляевым в институте работали его жена, брат, сын от одного брака и дочь от другого. В 2018 году институт был расформирован новым министром Евгением Зиничевым.

60-летний уроженец Воронежа Алексей Журавлёв, лидер партии "Родина", в Думе – член фракции ЛДПР. Журавлёв ультра-правый политик, давний соратник Дмитрия Рогозина, он известен своими одиозными предложениями, вроде лишения гомосексуалов родительских прав или запрета детям мигрантов, которые не могут доказать, что платят налоги, посещать школы и детские сады. Как пишет "Коммерсант", в начале 1990-х Журавлёв был "мастером" "военно-патриотической общины" в Воронеже, по сути, секты, построенной на синтезе религиозных идей и боевых искусств. По факту, он, будучи заведующим экономическим отделом обкома воронежского Комсомола, помогал "секте мастеров" получать "подарки" от Комсомола в виде миллионов рублей. Впоследствии секта исполняла строительные подряды, используя бесплатный труд сектантов. Забавное совпадение: помимо строительной компании лидер секты "брахман" Сергей Романов открыл охранное агентство "Арсенал-Z" и "Всероссийский центр нетрадиционных методов оздоровления Z". Дмитрий Рогозин помог Журавлёву перебраться в Москву, но н какое-то время он был вынужден вернуться на малую родину – якобы из-за того, что продавал места в партсписках на выборах в Думу.

46-летний коммунист Алексей Корниенко. Корниенко родился в Узбекистане, но вырос в Ульяновске. Законодательных инициатив за ним не много, большинство можно назвать странными: к примеру, предложение не выплачивать зарплаты спортсменам, которые не победили на соревнованиях, или запретить переименовывать города. К счастью, ни один из его проектов в закон пока не превратился.

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"Эта мера ещё недавно казалась фантастической, но сейчас возможно всё, – говорит юрисконсульт Московского комьюнити центра Алексей Куроптев, – Если хотите мнение не юридическое, – есть запрос на идеологическую подпорку конфронтации с Западом. Общество может задаваться вопросом, почему мы с Западом в таких отношениях, вот ему расскажут, что мы другие люди с другими ценностями".

В Кыргызстане и Казахстане сегодня безопаснее, чем в России

ЛГБТ-активисты, с которыми поговорило Радио Свобода, сошлись во мнении, что жертвами законодательной новеллы станут простые ЛГБТ-люди, которым попросту негде будет получить помощь. Как сообщил РС член совета Российской ЛГБТ-Сети мурманский активист Сергей Алексеенко, за 2021 год Сеть получила 28 тыс. обращений на горячую линию, 5211 обращений в онлайн-чат, 330 обращений к юристам и провела 1200 психологических консультаций. Причины обращений самые разные – от дискриминации на работе до отказа правоохранительных органов расследовать гомофобные преступления. Несмотря на то, что инициатива Останиной сотоварищи не запрещает помогать ЛГБТ-людям, не понятно, как можно будет рассказывать о предлагаемой помощи, что писать на сайтах правозащитных организаций.

Возможности для помощи уже сильно сократились: за последние годы многие ЛГБТ-организации, в том числе Российская ЛГБТ-Сеть, были признаны иноагентами, многие из них закрылись, многие активисты эмигрировали или "релоцировались". "Примерно четверть активистов находятся на релокации, – говорит Сергей Алексеенко. – Это десятки людей. В основном они на Кавказе – в Армении и Грузии, в Восточной Европе или даже в Центральной Азии. В Кыргызстане и Казахстане сегодня безопаснее, чем в России".

По мнению Мирона Розанова, представителя Кризисной группы СК SOS, которая работает с заявителями с Северного Кавказа, депутатская инициатива не просто будет мешать правозащитным организациям, она ставит вне закона пострадавших. "Она формирует правовое поле, в котором ЛГБТ люди не смогут говорить о проблемах, возникающих из-за гомофобии. В Чечне геев убивают, незаконно удерживают, вымогают деньги – всё это на системном уровне, с привлечением силовиков. В других кавказских республиках тоже много насилия на почве гомофобии, много конверсионных практик, когда людей пытаются "излечить" от гомосексуальности путём изгнания джиннов и пр. Ни одно дело не было расследовано органами. Получается, что убийцы не несут никакого наказания, зато можно будет наказывать жертв!" – говорит Розанов. За прошлый год в СК SOS поступило 614 обращений, 343 человека с помощью организации уехали с Кавказа, 274 из них – за границу. По мнению Розанова, Дума легитимизирует кровавую войну против ЛГБТ людей, которую чеченские силовики начали в 2017 году. "Эти преследования начались на базе закона о пропаганде. У общества возникает понимание, что если пропаганда запрещена, значит квир люди не должны существовать. В законе не говорится, что надо убивать геев, но все по-своему трактуют эти законы в зависимости от региона". С Розановым соглашается Алексей Куроптев из МКЦ: "Этот закон поддерживает и легитимизирует гомофобный дискурс. Это, во-первых, будет отражаться на самих геях, на тех, у кого велика внутренняя интернализированная гомофобия, но помимо этого, конечно, будет расти количество обращений на дискриминацию и насилие в отношении ЛГБТ людей".

Пока что ЛГБТ организации ждут, будет ли принят закон, и, если будет, то в каком виде. "Не думаю, что это поставит нас вне закона, – говорит Алексей Куроптев. – Это скажется на том, как мы будем сообщать о своей деятельности, будет изменена политика самопрезентации в интернете. Ну и какие-то культурные мероприятия, типа фестивалей, будет проблематично проводить, хотя сложно понять, что они понимают под семейными ценностями – нигде это в законодательстве не прописано". Мирон Розанов также говорит, что СК SOS будет продолжать свою работу, пока это будет возможно, то же собираются делать и активисты ЛГБТ Сети. "Они там ставят опять вопрос демографии, – говорит Сергей Алексеенко. – В контексте войны это совсем странно выглядит: сколько десятков тысяч молодых отцов могли бы менять ситуацию в стране, но не смогут, а они теперь ищут виноватых среди геев, что у нас с демографией плохо".