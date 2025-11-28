Роскомнадзор пригрозил полной блокировкой WhatsApp в России

Роскомнадзор заявил о последовательном введении ограничений в отношении WhatsApp. Мессенджер, как утверждает ведомств, продолжает нарушать российское законодательство.

"Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против наших граждан", — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Регулятор предупредил, что сервис будет полностью заблокирован в России, если не выполнит требования закона, и рекомендовал пользователям переходить на национальные сервисы.

С утра 28 ноября россияне вновь сообщали о сбоях в работе WhatsApp.

В августе Роскомнадзор уже блокировал голосовые звонки в WhatsApp и Telegram.

