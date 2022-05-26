Роскомнадзор привлекает прокуроров к проверке блокировок сайтов

Роскомнадзор начал привлекать Генеральную прокуратуру для внеплановых проверок региональных операторов связи для контроля соблюдения законодательства о блокировках. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

В план мероприятий входит проверка блокировки запрещенных в России соцсетей, СМИ и установки оборудования для фильтрации трафика.

Проверки проводятся вопреки мораторию правительства от 10 марта, запрещающий плановые проверки бизнеса до конца года.

Под них рискуют попасть все компании с лицензией на оказание услуг связи. За недобросовестную блокировку запрещенных ресурсов операторам грозит штраф до 800 тысяч рублей, а при выявлении грубых нарушений возможно возбуждение уголовных дел, говорят опрошенные изданием юристы.

В Роскомнадзоре объясняют проверки тем, что многократно возросло количество компьютерных атак на российскую инфраструктуру.

Собеседник "Коммерсанта" в федеральном операторе подтвердил, что с мая проверки начали ужесточать. От официальных комментариев в МТС, "МегаФоне" и "Вымпелкоме" отказались.

К концу 2021 года в России насчитывалось порядка 5,3 тысячи операторов связи.