Роскомнадзор требует запретить работу телеграм-бота "Глаз Бога"

Роскомнадзор обратился в суд с требованием заблокировать телеграм-бот "Глаз Бога". В ведомстве считают работу сервиса незаконной и нарушающей права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на картотеку суда.
Иск был подан 7 июня к основателю сервиса "Глаз Бога" Евгению Антипову. В исковом заявлении говорится, что сервис нарушает права граждан "посредством доступа неопределенного круга лиц к их персональным данным без их соответствующего согласия".
Заседание суда назначено на 1 июля.
Представители "Глаз Бога" заявили, что считают иск необоснованным, поскольку сервис работает в рамках законодательства. В случае, если Роскомнадзору удастся заблокировать работу бота, владельцы площадки буду искать альтернативные варианты.
В марте Роскомнадзор уже пытался заблокировать сервис, однако администраторы полностью восстановили его работу через неделю, а также заявили, что сделали деятельность законной. Держатели сервиса ввели обязательную идентификацию пользователей по номеру мобильного телефона, а также предоставили возможность удалять информацию о себе из базы данных бота и перенес часть серверов из Беларуси в Россию.
В апреле у Евгения Антипова прошли обыски по делу о запрещенном паблике Dark Money, после чего он заявил, что сервис "Глаз Бога" ограничил получение данных о сотрудниках МВД и ФСБ.
- "Глаз Бога" - один из крупнейших в России телеграм-ботов (более 1 млн пользователей) для получения персональных данных определенного человека или организации, собранных на основе открытой информации из социальных сетей, мессенджеров и других источников. Бот широко используется на рынке "пробива": например, когда участникам бизнес-сделки необходимо получить информацию о будущем партнере.
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