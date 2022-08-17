Роскомнадзор выделил 58 млн рублей на систему поиска запрещенного контента

Главный радиочастотный центр, подведомственный Роскомнадзору, выделил почти 58 миллионов рублей на создание системы "Окулус" для поиска и анализа запрещенного контента. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По технической документации, "Окулус" с помощью нейросетей будет в реальном времени анализировать изображения и видео, переписки в чатах и материалы каналов мессенджеров, URL-адреса и другие данные на предмет запрещенной информации. Также система, по задумке заказчиков, будет находить противоправный контент в "сценах, сочетаниях предметов, композициях образов, лицах, статике и динамике движений".

Её мощность должна составить 200 тысяч изображений в сутки, то есть два кадра или картинки в секунду. Директор по цифровым технологиям Главного радиочастотного центра Константин Буланов заявил изданию, что для стабильной работы системы понадобится не менее 48 серверов, оснащенных графическими ускорителями.

Систему разработает ООО "Эксикьюшн Эр Ди Си", которое ранее никогда не привлекали к госконтрактам. "Окулус" должен быть создан через четыре месяца, к 12 декабря.

Один из собеседников "Коммерсанта" из сферы IT утверждает, что разработать подобную систему за такую сумму и в указанный срок практически невозможно.

В список запрещенного контента, который призвана анализировать система, Роскомнадзор отнес материалы с признаками экстремизма и терроризма, призывы к незаконным массовым мероприятиям, неуважение к власти, информацию о способах самоубийствах и изготовлении наркотиков. Кроме того, в этот перечень отнесли гей-пропаганду и демонстрацию употребления табачной продукции.

Вчера суд в Москве оштрафовал Telegram на 11 миллионов рублей за отказ удалить запрещенную информацию.