Telegram оштрафовали за отказ удалить личные данные российских военных

Районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 4 миллиона рублей за отказ удалить личные данные российских солдат, участвующих в войне в Украине.
Согласно решению судьи, Telegram "признан виновным в неудалении контента, подлежащего удалению". Из материалов дела следует, что таковой была признана информация в ряде каналов о действиях российской армии в Украине и её потерях в ходе войны.
"Медуза" сообщает, что речь идёт о боте с личными данными военных.
- Бот, как заявляется, предназначен "для того, чтобы граждане России имели возможность найти своих родственников, воюющих в Украине, и узнать об их судьбе". Проект был создан по инициативе украинского МВД через несколько дней после российского вторжения на территорию Украины. Российские эксперты утверждают, что информация используется для военной пропаганды.
- В конце февраля сайт проекта был заблокирован в России по решению Генпрокуратуры, а Роскомнадзор потребовал от мессенджера Telegram удалить боты с данными российских военных.
- В марте 2022 года правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Украины прекратить публикацию личных данных российских военнопленных в социальных сетях, так как это нарушает их права, гарантированные Женевской конвенцией.
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