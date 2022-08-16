Telegram оштрафовали за отказ удалить личные данные российских военных

Районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 4 миллиона рублей за отказ удалить личные данные российских солдат, участвующих в войне в Украине.

Согласно решению судьи, Telegram "признан виновным в неудалении контента, подлежащего удалению". Из материалов дела следует, что таковой была признана информация в ряде каналов о действиях российской армии в Украине и её потерях в ходе войны.

"Медуза" сообщает, что речь идёт о боте с личными данными военных.