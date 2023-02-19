Роскомнадзор заблокировал сайт делового издания The Bell

Роскомнадзор в воскресенье заблокировал сайт делового и общественного издания The Bell. Его основательница Елизавета Осетинская и главный редактор Ирина Малкова в апреле 2022 года были включены Министерством юстиции России в реестр так называемых иностранных агентов. Само издание было признано СМИ-иноагентом в декабре.

Причины блокировки сайта ведомство не уточнило.

Также заблокирован сайт украинской команды по киберспорту Natus Vincere (NAVI). В ней играют участники из России, Украины, Турции, Грузии, Польши, Японии, Великобритании и других стран.

The Bell создано в 2917 году. В начале марта 2022 года издание отказалось от освещения войны России с Украиной. Редакция тогда сообщила, что после принятия поправок в российский Уголовный кодекс об уголовной ответственности о так называемых фейках о российской армии, персональные риски для журналистов перешли на новый уровень". The Bell отметил, что будет продолжать освещение экономических последствий российского вооруженного вторжения.

Из-за появления в российском законодательстве статьи о фейках о российской армии после нападения на Украину большинство независимых СМИ были вынуждены приостановить работу или отказаться от освещения войны. Сотрудники медиа массово уехали в другие страны, чтобы продолжать работу и не попасть под уголовное преследование.

Фейками российские власти называют любую информацию о войне с Украиной, отличную от версии Минобороны России. По уголовной статье о распространении фейков грозит до 15 лет колонии. По мнению правозащитников, этой статьёй в стране фактически введена военная цензура.

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