Роскомнадзор заблокировал сайт издания "Такие дела"

Роскомнадзор заблокировал сайт издания "Такие дела", сообщила главный редактор медиа Евгения Волункова.

По ее словам, за день до блокировки редакция получила от РКН требование удалить весь сайт в связи с "пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений", при этом в письме не было ссылок на какие-либо конкретные материалы издания.

"Мы задали им вопрос, но ответа, разумеется, не получили. Отлично понимаем, что "пропаганда" – просто предлог для блокировки. А также что судиться бесполезно – лучше направим эту энергию на работу", – заявила Волункова.

"Такие дела" – это медиа о социальных проблемах в России, основанное в 2015 году.

"Нашими статьями мы собираем деньги на работу благотворительных фондов по всей России: их подопечные живут в каждом регионе – от больших городов до самых отдаленных деревень. Мы делаем невидимое видимым и обращаем ваше внимание на то, что происходит в стране", – говорится на сайте издания.

