Роскомнадзор заблокировал сайт издания "Такие дела", сообщила главный редактор медиа Евгения Волункова.

По ее словам, за день до блокировки редакция получила от РКН требование удалить весь сайт в связи с "пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений", при этом в письме не было ссылок на какие-либо конкретные материалы издания.

"Мы задали им вопрос, но ответа, разумеется, не получили. Отлично понимаем, что "пропаганда" – просто предлог для блокировки. А также что судиться бесполезно – лучше направим эту энергию на работу", – заявила Волункова.

"Такие дела" – это медиа о социальных проблемах в России, основанное в 2015 году.

"Нашими статьями мы собираем деньги на работу благотворительных фондов по всей России: их подопечные живут в каждом регионе – от больших городов до самых отдаленных деревень. Мы делаем невидимое видимым и обращаем ваше внимание на то, что происходит в стране", – говорится на сайте издания.