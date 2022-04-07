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Роскомнадзор заблокировал сайт издания Wonderzine

Роскомнадзор заблокировал сайт издания Wonderzine. Об этом сообщает сама редакция. Причиной для блокировки стали семь текстов про ЛГБТ, на которые пожаловалась Росмолодёжь.

Роскомнадзор направил Wonderzine уведомление с требованием удалить материалы. Редакция издания утверждает, что ведомство не предоставило им времени на выполнение требований и заблокировало сайт автоматически.

Журналисты Wonderzine назвали действия Роскомнадзора "безусловным актом цензуры". Редакция намерена обжаловать решение ведомства и заявила о том, что продолжает работать, а сайт издания можно читать через VPN-сервисы.

Ранее стало известно, что с начала российского вторжения в Украину Роскомнадзор заблокировал более 1500 сайтов. Также ведомство заблокировало социальные сети Facebook, Twitter и Instagram. А суд признал экстремистской деятельность американской корпорации Meta и запретил ее в России.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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