Роскомнадзор заблокировал сайт издания Wonderzine. Об этом сообщает сама редакция. Причиной для блокировки стали семь текстов про ЛГБТ, на которые пожаловалась Росмолодёжь.

Роскомнадзор направил Wonderzine уведомление с требованием удалить материалы. Редакция издания утверждает, что ведомство не предоставило им времени на выполнение требований и заблокировало сайт автоматически.

Журналисты Wonderzine назвали действия Роскомнадзора "безусловным актом цензуры". Редакция намерена обжаловать решение ведомства и заявила о том, что продолжает работать, а сайт издания можно читать через VPN-сервисы.

Ранее стало известно, что с начала российского вторжения в Украину Роскомнадзор заблокировал более 1500 сайтов. Также ведомство заблокировало социальные сети Facebook, Twitter и Instagram. А суд признал экстремистской деятельность американской корпорации Meta и запретил ее в России.