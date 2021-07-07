Роскомнадзор заблокировал сайт о марийцах и финно-угорских народах

Роскомнадзор заблокировал базирующийся в Эстонии сайт о марийцах и финно-угорских народах MariUver. Об этом сообщается в группе сайта в фейсбуке.

В сообщении говорится, что поводом для блокировки стал текст "Марийские активисты почтили память Альберта Разина", в котором содержится информация о возможном способе совершения самоубийства.

Опубликованная на сайте заметка была перепечаткой материала "Idel.Реалий" об ижевском ученом Альберте Разине, который поджёг себя во время пикета за сохранение удмуртского языка.

С MariUver убрали материал. Администратор группы отметил, что в материалах государственных СМИ об удмуртском учёном также содержится информация о возможном способе совершения самоубийства", и привел в пример репортаж "Вестей".

В начале 2000-х годов сайт MariUver был единственным интернет-ресурсом, предоставлявшим альтернативную официальной информацию о положении в республике Марий Эл. В 2004-2007 годах интернет-провайдеры блокировали его на территории республики.

10 сентября 2019 года 79-летний удмуртский ученый, активист национального движения Альберт Разин, совершил у здания Госсовета республики акт самосожжения. Он протестовал против законопроекта, отменяющего обязательное изучение языков коренных народов России в средних школах.​