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Роскомнадзор заблокировал сайт сервиса SoundCloud

Роскомнадзор заблокировал сайт аудиостриминговой платформы SoundCloud. Как отмечает издание о подкастах Podcasts.ru, мобильное приложение сервиса еще работает.

Сайт был заблокирован по требованию Генпрокуратуры от 22 сентября. Что стало поводом для блокировки – неизвестно.

В марте музыкальный стриминговый сервис Spotify принял решение покинуть российский рынок из-за закона о фейках. "К сожалению, недавно принятый закон накладывает дополнительные ограничения на доступ к информации, ликвидирует свободу выражения мнений и криминализирует некоторые виды новостей. Это ставит под угрозу безопасность наших сотрудников и, возможно, наших слушателей", – заявили в компании.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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