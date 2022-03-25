Spotify решил прекратить работу в России из-за закона о фейках

Музыкальный стриминговый сервис Spotify покинет российский рынок из-за закона о фейках. Об этом сообщает The Village со ссылкой на заявление компании.

"К сожалению, недавно принятый закон накладывает дополнительные ограничения на доступ к информации, ликвидирует свободу выражения мнений и криминализирует некоторые виды новостей. Это ставит под угрозу безопасность наших сотрудников и, возможно, наших слушателей", – говорится в заявлении.