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Spotify решил прекратить работу в России из-за закона о фейках

Музыкальный стриминговый сервис Spotify покинет российский рынок из-за закона о фейках. Об этом сообщает The Village со ссылкой на заявление компании.

"К сожалению, недавно принятый закон накладывает дополнительные ограничения на доступ к информации, ликвидирует свободу выражения мнений и криминализирует некоторые виды новостей. Это ставит под угрозу безопасность наших сотрудников и, возможно, наших слушателей", – говорится в заявлении.

  • 3 марта Spotify закрыл офис в России из-за вооруженного вторжения в Украину.
  • 4 марта Владимир Путин подписал закон об ответственности за фейки о действиях российской армии в Украине. За сообщения о деятельности Вооруженных сил РФ, которые суд признает "заведомо ложными", грозит штраф или до трех лет колонии. Поскольку в боевых действиях участвуют не только армия, но и другие ведомства, депутаты предложили распространить закон о фейках и на них. В итоге 22 марта Госдума приняла закон об ответственности за так называемые фейки о деятельности госорганов за рубежом. По новой уголовной статье гражданину может грозить ответственность до 15 лет лишения свободы за публикацию недостоверных данных о посольствах, прокуратуре, Росгвардии, МЧС и других ведомствах.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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