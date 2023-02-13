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Роскомнадзор заблокировал словарь тюремных терминов "Руси сидящей"

Роскомнадзор заблокировал "Краткий тюремный глоссарий" на сайте "Тюремный консультант Руси сидящей". Решение о блокировке было принято ещё в марте 2022 года Урупским районным судом Карачаево-Черкессии. Об этом сообщает проект "Роскомсвобода".

Доступ к словарю тюремных терминов был ограничен 11 февраля. Что стало причиной блокировки неизвестно. "Роскомсвобода" отмечает, что в справочнике не содержится какой-либо информации про запрещённое в России движение "АУЕ" ("Арестантский уклад един") или пропаганды субкультуры арестантов.

"Краткий тюремный глоссарий" - это словарь, в котором даются определения жаргонным терминам, использующимся в среде заключённых. "Русь Сидящая" - правозащитный проект, который занимается поддержкой заключённых и членов их семей, столкнувшихся с нарушением прав со стороны ФСИН или органов следствия.

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