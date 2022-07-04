В Туве ФСБ задержала 15 человек за принадлежность к "АУЕ"

В Туве сотрудники ФСБ задержали предполагаемого организатора и 14 участников движения "АУЕ" ("Арестантское уголовное единство"), признанного в России экстремистским. Об этом сообщают пресс-службы ФСБ и Следственного комитета.

Как следует из сообщения ФСБ, часть задержанных отбывала наказание в учреждениях ФСИН, часть – находилась на свободе. По данным спецслужбы, "сторонники идеологии "АУЕ" обвиняются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Как утоняет Следственный комитет, обвинение в экстремизме предъявлено 15 задержанным, 14 из которых арестованы, а в отношении одного "в связи с состоянием его здоровья проводится судебно-медицинская экспертиза". Кроме того, уголовное дело возбуждено по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии.

По версии ведомства, участники группы пропагандировали криминальные традиции, асоциальное поведение, престижность совершения преступлений, а также помогали передавать в тюрьмы запрещенные предметы и собирали деньги в преступную кассу – "общак". Помимо этого, они вовлекали в состав группы новых членов, в том числе подростков, а также декларировали ненависть к представителям правоохранительных органов.

У обвиняемых в домах, а также по месту отбывания наказания, прошли обыски.