Роскомнадзор затруднил работу популярных VPN-сервисов

Роскомнадзор провел масштабную блокировку VPN-сервисов в России, в результате которой под ограничение попали IP-адреса более 20 популярных хостингов. Об этом сообщают телеграм-каналы "Эксплойт" и "Агентство".

О технических трудностях сообщили пользователи Amnezia, Paper VPN и других VPN-сервисов. Директор "Общества защиты интернета" Михаил Климарев объяснил, что Роскомнадзор с помощью российских IT-компаний выявил десятки автономных сетевых систем, через которые работали сервисы обхода блокировок, и ограничил к ним доступ.

Руководитель политических проектов Фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков связал блокировки с предстоящими выборами в России, которые пройдут в сентябре. "РКН достаточно быстро смог накопить базу IP-адресов, применяемых популярными VPN-сервисами. Копили, копили — и ближе к выборам жахнули", - пишет Волков.

По его словам, сервисы смогут запустить новые адреса, но атака может повториться.