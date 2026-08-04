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Роскомнадзор затруднил работу популярных VPN-сервисов

Приоритетный источник в Google
Архивное фото
Архивное фото

Роскомнадзор провел масштабную блокировку VPN-сервисов в России, в результате которой под ограничение попали IP-адреса более 20 популярных хостингов. Об этом сообщают телеграм-каналы "Эксплойт" и "Агентство".

О технических трудностях сообщили пользователи Amnezia, Paper VPN и других VPN-сервисов. Директор "Общества защиты интернета" Михаил Климарев объяснил, что Роскомнадзор с помощью российских IT-компаний выявил десятки автономных сетевых систем, через которые работали сервисы обхода блокировок, и ограничил к ним доступ.

Руководитель политических проектов Фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков связал блокировки с предстоящими выборами в России, которые пройдут в сентябре. "РКН достаточно быстро смог накопить базу IP-адресов, применяемых популярными VPN-сервисами. Копили, копили — и ближе к выборам жахнули", - пишет Волков.

По его словам, сервисы смогут запустить новые адреса, но атака может повториться.

  • С начала вторжения в Украину власти России фактически ввели военную цензуру в стране - сотни сайтов были заблокированы. С 2025 года в России начались массовые отключения мобильного интернета, а также блокировки популярных мессенджеров WhatsApp и Telegram.
  • Кроме того, власти организовали борьбу с VPN - более 400 сервисов были заблокированы. Официально российские власти заявляют, что использование VPN не запрещено, однако Роскомнадзор поставил задачу заблокировать 92% сервисов по обходу блокировок в России к 2030 году.
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