Роскомнадзор поставил задачу заблокировать 92% VPN к 2030 году

Роскомнадзор поставил задачу заблокировать 92% VPN в России к 2030 году. Это следует из опубликованного ведомством распоряжения о выделении бюджетной субсидии на "обеспечение функционирования автоматизированной системы обеспечения безопасности" российского сегмента интернета (АСБИ). Внимание на документ обратила журналистка The Bell Мария Коломыченко.

АСБИ - система, созданная в рамках закона о "суверенном интернете", которая управляет ТСПУ - техническими мощностями, с помощью которых осуществляются блокировки. На работу АСБИ в 2026 году из федерального бюджета направят 20 млрд рублей, еще столько же суммарно - в 2027-2028 годах, отмечает Сибирь.Реалии.

При выделении субсидии "Главному радиочастотному центру" в качестве целевого показателя указан "средний уровень эффективности ограничения доступа к средствам обхода блокировок VPN за счёт сигнатур" в 92%. Как отмечает Коломыченко, это первый документ, где российские власти официально ставят задачу по блокировке VPN.

- Не до конца понятно, что именно означают эти 92% эффективности блокировки VPN. Может, процент от всех существующих в магазинах приложений VPN или, например, долю российских пользователей, которые не используют VPN, - пишет журналистка.

С начала вторжения в Украину власти России фактически ввели военную цензуру в стране - сотни сайтов были заблокированы. С 2025 года в России начались массовые отключения мобильного интернета, а также блокировки популярных мессенджеров WhatsApp и Telegram. Кроме того, власти организовали борьбу с VPN - эти сервисы могут использоваться для обхода блокировок. Более 400 сервисов были заблокированы. Официально российские власти заявляют, что использование VPN не запрещено.