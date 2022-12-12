"Роскомсвобода": в России за неделю заблокировали почти 15 тысяч ресурсов

За минувшую неделю в реестр заблокированных сайтов было внесено почти 15 тысяч записей. Таких массовых блокировок в России не наблюдалось с 2018 и 2021 годов. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные "Роскомсвободы".

Большинство блокировок (60%) проводились на основании судебных решений.

Издание отмечает, что более двух тысяч сайтов, заблокированных с 5 по 11 декабря, а это 14% от общего числа, было внесено в реестр по решениям "неназванного ведомства". "Предположительно, это Генпрокуратура, потому что именно она у нас "вдруг" исчезла из выгрузок",— рассказала пресс-секретарь "Роскомсвободы" Наталья Малышева.

К 12% ограничений доступа на прошедшей неделе была причастна Федеральная налоговая служба.

В целом в течение 2022 года блокировалось от полутора до семи тысяч ресурсов в неделю, в среднем — 4,9 тысяч сайтов в неделю, подсчитали правозащитники.

Последний раз подобный рост числа блокировок наблюдался в апреле 2021 года на фоне протестов в поддержку политика Алексея Навального, отметили в "Роскомсвободе". Тогда за неделю с 19 апреля 2021 года было заблокировано 18 тысяч сайтов и страниц.

Ранее в период с 23 по 30 апреля 2018 года на фоне решения о блокировке мессенджера Telegram из-за того, что мессенджер отказался предоставить ФСБ ключи дешифровки сообщений пользователей, в России были заблокированы почти 13 с половиной тысяч ресурсов.