"Роснано" обсудила с кредиторами "самые негативные сценарии"

Госкорпорация "Роснано" на фоне приостановки торгов её облигациями на Московской бирже обсудила с кредиторами и крупными держателями облигаций реструктуризацию её долгов. Об этом говорится в сообщении компании.

В нём подчёркивается, что встреча была организована во избежание "наиболее негативных сценариев".

Ранее корпорация признавала, что у неё есть проблемы с обслуживанием долгов. На фоне этих сообщений вечером в пятницу 19 ноября Мосбиржа приостановила торги всеми выпусками облигаций "Роснано" на общую сумму более 70 млрд рублей - пишет РБК.

В госкомпании пришли к выводу, что накопленный "непропорциональный долг" и текущая финансовая модель "требуют корректировок" - говорится в официальном сообщении.

Как отмечает РБК, в финансовой отчётности за первое полугодие 2021 года "Роснано" говорится, что без дополнительного финансирования компания, возможно, не сможет обслуживать долги. Аудиторы компании KPMG сделали вывод о том, что существуют "значительные сомнения в способности группы продолжать непрерывно свою деятельность". Аналитики Fitch, которых также цитирует РБК, считает, что государство поддержит "Роснано" деньгами и не допустит её дефолта.

100 процентов акций "Роснано", созданной в 2007 году для развития нанотехнологий, принадлежит государству. Более 10 лет корпорацией руководил Анатолий Чубайс - в прошлом вице-премьер российского правительства, известный как один из архитекторов приватизации. Известность получила фраза Чубайса "У нас очень много денег", сказанная на корпоративе "Роснано" в конце 2015 года. В компании её тогда объяснили хорошими финансовыми результатами. В конце прошлого года Чубайс ушёл с поста, став спецпредставителем президента по международной климатической повестке. "Роснано" после этого была переведена под управление госкорпорации "ВЭБ.РФ".