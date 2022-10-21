Роспотребнадзор отменил обязательные ПЦР-тесты по приезде в Россию

Россиянам больше не нужно сдавать ПЦР-тесты на коронавирус по приезде в страну, а иностранным гражданам – предъявлять отрицательный ПЦР-тест. Такое постановление выпустил Роспотребнадзор.
Ранее непривитые граждане России после возвращения в страну воздушным или водным путём были обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус в течение трёх дней со дня прибытия.
Иностранцам, за исключением граждан Беларуси, при въезде в Россию было необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест. Теперь иностранным гражданам и лицам без гражданства достаточно заполнить анкету прибывающего в Россию.
Также Роспотребнадзор разрешил проводить выборочное тестирование прибывающих из стран, в которых ухудшилась ситуация с коронавирусом, не только в аэропортах, но и в других пограничных пунктах.
- Первый случай заболевания COVID-19 выявили в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего он распространился по другим странам. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию коронавируса.
- По данным Университета Джонса Хопкинса, отслеживающем заболеваемость коронавирусом, на 21 октября 2022 года в мире зарегистрировано почти 627 миллионов случаев COVID-19, более 6,5 миллиона заболевших умерли.
- В России с начала пандемии выявили более 21 миллиона случаев COVID-19, умерли, по разным данным, от 381,4 до 389,3 тысячи заболевших.
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