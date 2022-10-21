Роспотребнадзор отменил обязательные ПЦР-тесты по приезде в Россию

Россиянам больше не нужно сдавать ПЦР-тесты на коронавирус по приезде в страну, а иностранным гражданам – предъявлять отрицательный ПЦР-тест. Такое постановление выпустил Роспотребнадзор.

Ранее непривитые граждане России после возвращения в страну воздушным или водным путём были обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус в течение трёх дней со дня прибытия.

Иностранцам, за исключением граждан Беларуси, при въезде в Россию было необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест. Теперь иностранным гражданам и лицам без гражданства достаточно заполнить анкету прибывающего в Россию.

Также Роспотребнадзор разрешил проводить выборочное тестирование прибывающих из стран, в которых ухудшилась ситуация с коронавирусом, не только в аэропортах, но и в других пограничных пунктах.