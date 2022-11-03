Росреестр засекретил информацию об имуществе генерала Суровикина

Росреестр засекретил данные об имуществе семьи командующего российскими войсками в Украине генерала Сергея Суровикина, сообщает телеграм-канал "Можем объяснить". Это было сделано после того, как в конце сентября издание "Вёрстка" опубликовало расследование, в котором утверждалось, что жена и дети военного владеют недвижимостью общей площадью почти в 500 квадратных метров и стоимостью около 125 миллионов рублей.

Ранее в реестре владельцем недвижимости Суровикина была указана Российская Федерация. Теперь вся информация об имуществе его семьи удалена. Из реестра пропали указанные генералом в декларации за 2019 год участок в Новой Москве с таунхаусом площадью 288 квадратных метров (его стоимость журналисты "Вёрстки" оценили не менее чем в 50 миллионов рублей) и квартира на улице Авиаконструктора Микояна площадью 108 метров (приблизительная стоимость около 46 миллионов рублей). Также удалена информация о квартире жены Суровикина, которая может стоить около 30 миллионов рублей.

Из последней официальной декларации Суровикиных следует, что с 2017 по 2019 год генерал заработал суммарно 30,9 миллиона рублей, а его супруга – 19,7 миллиона. После 2019 года информация о доходах руководства армии была засекречена Минобороны.

Генерал Сергей Суровикин был назначен командующими российскими войсками в Украине 8 октября. После этого украинские города подверглись самым массированным ракетным обстрелам за время войны.

До этого Суровикин командовал Южной группой российских войск в Украине, ещё ранее - российской группировкой в Сирии. В докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch Суровикин назван одним из ​вероятных виновников многочисленных нарушений прав человека в ходе наступления на провинцию Идлиб в 2019–2020 годах. По данным HRW, тогда российские войска нанесли сотни ударов по жилым домам, школам, медицинским учреждениям и рынкам, используя при этом кассетные боеприпасы и зажигательное оружие. В результате этих действий погибли по меньшей мере 1600 гражданских лиц. За военную операцию в Сирии Владимир Путин наградил Суровикина званием "Герой России".

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