Россельхознадзор ограничил ввоз молочной продукции из Армении

Россельхознадзор сообщил о введении ограничений на ввоз в Россию молочной продукции из Армении с понедельника, 27 июля. В публикации говорится, что 14-21 июля российские специалисты проинспектировали молокоперерабатывающие заводы Армении и "подтвердили аналогичные нарушения, которые фиксировались в ходе инспекций в 2023-2024 годах".

В службе уточнили, что речь идет о нарушениях в обеспечении системы прослеживаемости, оформлении ветеринарно-сопроводительных документов на сырье и готовые товары, проведении ветеринарно-санитарной экспертизы входящего сырья, функционировании систем управления риска и исполнению программ производственного контроля.

"В очередной раз подтверждается, что Армения не справляется с контролем сельхозпроизводителей, в том числе из-за последствий реформы правительства 2019 года", – добавил Россельхознадзор.

Армянская сторона пока не комментировала заявление российской службы.

Ранее Россия - на фоне заявлений премьер-министра Никола Пашиняна о планах по сближению страны с ЕС и резкой критики этих планов со стороны российских властей - ввела ограничения на овощи, фрукты, цветы, алкоголь, воду и рыбную продукцию из Армении. В середине июня Россельхознадзор существенно расширил запрет на ввоз армянской "карантинной" продукции, в списке оказалось около 130 видов товаров.