ЕС объявил о торговой поддержке Армении на фоне ограничений РФ

Евросоюз объявил в четверг о предоставлении Армении новой финансовой и торговой поддержки. Среди прочего объявлено, что Брюссель собирается освободить от таможенных пошли 80% армянского импорта в ЕС.

О планах сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Выступая в Ереване вместе с армянским премьер-министром Николом Пашиняном, фон дер Ляйен заявила, что Армения "по-прежнему сталкивается со значительным экономическим давлением со стороны России". Действия Москвы она назвала "по сути экономическим принуждением".

Фон дер Ляйен также объявила о выделении Армении дополнительной помощи в размере 80 миллионов евро (92 миллиона долларов) для "укрепления и диверсификации" торговли. Отмена пошли, по её словам, затронет практически все свежие фрукты, овощи и растения из Армении, которые ранее экспортировались в Россию, а также более 90% экспорта напитков и спиртного.

"Благодаря этому мы сможем перенаправить продукцию, которая в настоящее время по-прежнему сильно зависит от российского рынка, на единый рынок Европейского Союза, насчитывающий 450 миллионов потребителей", - сказала Урсула фон дер Ляйен, подчеркнув, что "это только начало".

Москва на фоне проводимого нынешними властями Еревана проевропейского курса ввела запреты и ограничения на ряд товаров, импортируемых из Армении - в том числе на фрукты, овощи, цветы и напитки, в преддверии парламентских выборов в Армении 7 июня. Россия сослалась на санитарные соображения, но принятые ею меры были широко восприняты как попытка усилить экономическое давление на Пашиняна и заставить его изменить внешнеполитические приоритеты, отмечает агентство DPA.