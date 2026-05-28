Россельхознадзор запретил ввоз овощей из Армении

Россельхознадзор с 30 мая 2026 года запретит ввоз в Россию свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из Армении. В сообщении ведомства говорится о "временных ограничениях" на поставки "до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции".

"Решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия", - говорится в сообщении Россельхознадзора. Как в нём сказано, с 21 мая по 27 мая 2026 года ведомством была проведена инспекция предприятий Армении, "в ходе которой выявлен ряд нарушений".

Ранее Россельхознадзор запретил ввоз в Россию цветов из Армении. Другое ведомство, Роспотребнадзор, приостановило продажи алкогольной продукции трёх крупных армянских производителей, а также запретило ввоз и продажу в России минеральной воды из Армении "Джермук".

Это происходит на фоне беспрецедентного обострения отношений между Москвой и Ереваном в преддверии выборов, которые пройдут в Армении 7 июня. Российские официальные лица резко критикуют правительство Никола Пашиняна, заявляя, что оно стремится "усидеть на двух стульях", сохраняя преференции членства в Евразийском экономическом союзе и одновременно стремясь к вступлению в Евросоюз. Москва пригрозила Армении пересмотром параметров контракта на поставки газа. Звучат и политические обвинения в адрес Еревана, в частности в связи с недавним визитом в страну президента Украины Владимира Зеленского.

Российские власти на протяжении многих лет практикуют введение запретов на ввоз тех или иных продуктов из стран, с которыми у них ухудшаются отношения. При этом Россельхознадзор утверждает, что запреты вводятся исключительно по фитосанитарным соображениям.

Президент США Дональд Трамп ранее публично поддержал Никола Пашиняна на выборах 7 июня.



