"Россия 24" в течение всего дня 1 января показывает "Бесогона"

Государственный телеканал "Россия 24" в течение дня 1 января с двух часов ночи показывает авторскую программу режиссёра Никиты Михалкова "Бесогон". Почему именно этот проект выбран в качестве новогоднего не уточняется.

Традиционный "Голубой огонёк" на телеканале "Россия 1" после боя курантов открылся песней SHAMAN "Я русский". Олег Газманов исполнил обновлённую версию песни "Сделан я в СССР" совместно с певцами из самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР".

Почётными гостями новогоднего представления на "России 1" были военные, прибывшие с войны с Украиной.

С поздравлениями выступили прокремлёвские телеведущие Владимир Соловьёв, Ольга Скабеева, Дмитрий Киселёв, а актёр Евгений Петросян закончил своё выступление шуткой об отсутствии тепла у украинцев.

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