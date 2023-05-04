Россия атаковала беспилотниками-камикадзе Одессу и Киев

Россия атаковала Одессу и Киев дронами-камикадзе "Шахед" в ночь на 4 мая. Сообщается, что ПВО украинской столицы сбили все дроны. В Одессе были уничтожены 12 из 15 беспилотников, остальные три ударили по общежитиям одного из учебных заведений города. Из-за этого возник пожар. По сведениям украинской стороны, пострадавших в результате атак нет.
Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что по украинской столице также был нанесён удар ракетами баллистического типа, которые были уничтожены ПВО. В некоторых районах города зафиксированы падения обломков.
Украинская сторона сообщает, что на хвостах беспилотников, ударивших по Одессе, были сделаны написали "За Москву" и "За Кремль".
В ночь на 3 мая два беспилотника пытались атаковать кремлёвскую резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом заявила днём в среду пресс-служба Кремля. Российская сторона возложила ответственность за это на Украину. Впоследствии были опубликованы видео предполагаемой атаки. Власти Украины отвергли свою причастность к происшедшему. О пострадавших не сообщается.
- В середине сентября прошлого года вооружённые силы Украины впервые заявили, что сбили над Харьковской областью иранский беспилотник. По их данным, это был дальнобойный дрон-камикадзе "Шахед-136". Тогда же были опубликованы фото беспилотника с надписью на его оставшейся части "М214 Герань-2". С тех пор Украина регулярно сообщает о сбитых иранских дронах.
- Тогда Иран и Россия поставки для российской армии беспилотников отрицали. В ноябре Тегеран признал поставки России дронов – "небольшое их количество ещё до начала войны в Украине". Разведка Минобороны Украины утверждает, что располагает данными, что винт как минимум одного дрона был изготовлен после начала российского вторжения.