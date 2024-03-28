Россия атаковала дронами и ракетами Харьков и Запорожье. Есть раненые

Российские военные в ночь на 28 марта атаковали беспилотниками территорию Украины. Местные власти сообщают о взрывах в Харькове и Запорожье.

Глава Запорожской областной администрации Иван Федоров сообщил, что в результате удара российских дронов по частным домам в Запорожье есть пострадавшие. Других подробностей он не привёл.

Позже секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев уточнил, что в ходе ночного налёта в трёх районах города были разрушены пять частных домов и повреждены более 40, два человека легко ранены.

В Харькове были слышны взрывы в районе полуночи по местному времени. Мэр города Игорь Терехов заявил, что под ударом оказался Киевский район города. Разрушен ресторан, в соседнем доме выбиты стекла. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работают соответствующие службы, рассказал он.

Вчера днём российские военные удар по Харькову, в результате которого один человек погиб. Пострадали 19 человек, среди них есть маленькие дети. Под удар, который впервые с 2022 года был нанесён авиабомбами, как утверждается, попало здание школы, а также жилые пятиэтажные дома.

Воздушные силы Украины утром в четверг объявили, что ночью были сбиты 26 из 28 запущенных Россией беспилотников.

Кроме того, как сообщают украинские военные, в ходе ночного удара Россия применила не менее пяти ракет, в том числе три крылатые ракеты и ракета из зенитного комплекса С-300. Были ли они сбиты, в краткой сводке Воздушных сил ничего не говорится.

Российские военные ночной налёт беспилотников и ракет по территории Украины пока не комментировали.