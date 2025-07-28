Россия атаковала Киев, Кропивницкий и Староконстантинов, есть раненые

Российские военные в ночь на 28 июля наносили удары по Украине с использованием беспилотников и ракет разных типов. Ракеты запускались в том числе с самолётов стратегической авиации. Удары наносились по Киеву, а также по городу Кропивницкий. Основной удар, по данным Воздушных сил Украины и мониториговых каналов, пришёлся на Староконстантинов Хмельницкой области. Там расположен военный аэродром.

Тревога за ночь объявлялась трижды.

В Киеве в результате атаки беспилотников в Дарницком районе пострадали восемь человек, в том числе трёхлетний ребёнок. Повреждения получила жилая многоэтажка, сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

В Кропивницком, по данным местных властей, было слышно не менее девяти взрывов. Город атаковали беспилотники. О пострадавших не сообщалось.

Всего, по данным Воздушных сил, Украину с вечера 27 июля атаковали 324 беспилотника, 4 крылатые ракеты и 3 аэробаллистические ракеты типа "Кинжал". Утверждается, что не удалось сбить 15 беспилотников и 2 ракеты, причём гиперзвуковые "Кинжалы" не достигли целей. Есть попадания в трёх местах, в каких именно - не сообщается. Российские военные удары пока не комментировали, провоенные каналы также пишут о том, что основной удар был нанесён по Староконстантинову, который ранее уже неоднократно становился целью российских ракет.