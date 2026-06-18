Россия атаковала Полтавскую и Сумскую области Украины

Россия в ночь на 18 июня запустила по Украине семь баллистических ракет "Искандер-М/С-400" и 239 беспилотников, из них украинские военные, как утверждается, сбили четыре ракеты и 212 дронов, заявили в Воздушных силах ВСУ.

Удары подтвердили в Минобороны России, назвав их "ответом на террористические атаки киевского режима". В Минобороны заявили, что был поражён нефтеперерабатывающий завод Затурино Полтавской области и склад ГСМ в Киевской области.

Глава Полтавской областной военной администрации (ОВА) Виталий Дякивнич сообщил, что российские военные нанесли удар по двум районам региона. По его словам, повреждены технологическое оборудование предприятия и административное здание, пострадал один человек. Кроме того, дроны атаковали частный дом и объект энергетической инфраструктуры, произошло отключение электроэнергии. В Миргородском районе в результате падения дрона повреждены складские помещения.

В Днепропетровской области пострадал один человек. По данным главы ОВА Александра Ганжи, пострадавший – житель Никопольского района, где в результате российской атаки были повреждены административное здание, инфраструктура, автомобили, многоквартирные и частные дома. В Криворожском районе и городе Самар повреждена инфраструктура, в Каменском – предприятие, в Синельниковском районе – частные дома и автомобиль.

В Сумах из-за российской атаки погиб человек – его тело нашли после ликвидации пожара в частном жилом доме.