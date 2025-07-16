Россия атаковала Винницу и Кривой Рог, есть разрушения и раненые

Российские военные в ночь на 16 июля нанесли массированные удары по Виннице и Кривому Рогу. Есть пострадавшие. Атакам подверглись также Харьков, Одесская область, Сумы.

В Виннице после атаки дронов пострадали восемь человек, сообщили в службе по чрезвычайным ситуациям Укарины. Удары пришлись на два объекта промышленности, также пострадали объекты инфраструктуры и четыре жилых дома, возникли пожары.

Более 20 беспилотников и баллистическая ракета атаковали Кривой Рог. В городе отмечались масштабные отключения электричества, возникли пожары. Тяжело ранен один человек. По данным городских властей, было разрушено промышленное предприятие.

В Харькове власти сообщили о трёх пострадавших.В Измаильском районе Одесской области дроны атаковали инфраструктурный объект, пострадавших нет. В Сумах дрон атаковал промышленное предприятие.

Российские военные удары пока не комментировали. Как правило, они утверждают, что они наносятся по военным целям или объектам военной промышленности.

Украинские Воздушные силы заявили, что сбили за ночь около 200 беспилотников. При этом зафиксированы попадания 1 ракеты и 57 БпЛА в 12 местах.