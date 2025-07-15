Источники Reuters: Путин продолжит войну, пока не получит желаемого

Президент России Владимир Путин намерен продолжать военные действия в Украине, пока Запад не начнёт взаимодействовать с Москвой с учётом его условий для мира. При этом Путин не будет брать в расчёт слова американского президента Дональда Трампа о готовности ужесточить санкции против Москвы, и по мере продвижения российских войск территориальные требования Путина могут расширяться. Об этом во вторник пишет агентство Reuters, ссылаясь на три источника, близкие к Кремлю.

По словам собеседников агентства, Владимир Путин, чья армия более трёх лет назад начала полномасштабное вторжение в Украину, полагает, что экономика и вооружённые силы России достаточно сильны, чтобы выдержать дальнейшие ограничительные меры западных государств.

В понедельник, 14 июля, президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован отказом Владимира Путина договориться о прекращении огня и объявил о новых поставках оружия в Украину, включая зенитно-ракетные комплексы "Пэтриот". Трамп также пригрозил дальнейшими санкциями, если мирное соглашение не будет достигнуто в течение 50 дней.

Три российских источника Reuters, знакомых с позицией высших должностных лиц Кремля, заявили, что Путин не прекратит войну под давлением Запада, поскольку полагает, что Россия способна справиться с дальнейшими экономическими трудностями, включая возможное введение Вашингтоном пошлин в отношении покупателей российской нефти. "Путин считает, что никто серьёзно не обсуждал с ним детали мирного урегулирования в Украине, включая американцев, поэтому он нацелен на продолжение переговоров, пока не получит желаемого", - сказал один из источников информагентства.

Выступая 14 июля в Овальном кабинете Белого дома, Дональд Трамп заявил о готовности ввести "очень жёсткие" таможенные пошлины в отношении Москвы, а также её торговых партнёров, если в течение 50 дней Россия не пойдёт на соглашение о завершении войны в Украине.

Москва настаивает на ряде условий для прекращения огня и заключения мира. Среди этих условий вывод украинских войск из четырёх областей Украины, претензии на которые выдвигает Россия.



