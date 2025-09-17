Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру Украины

Российские военные в ночь на 17 сентября нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре Украины. Об этом заявил глава компании "Укрзалiзница" (Украинских железных дорог )Александр Перцовский.

По данным компании, удар был нанесён по подстанциям. "Часть рейсов следуют изменёнными маршрутами, уже задействовано 20 резервных тепловозов. Ряд поездов наши диспетчеры останавливали на безопасном расстоянии от зоны поражения", – говорится в пресс-релизе. Часть пригородных рейсов отменена.

Многие поезда задерживаются, в том числе международные. Был опубликован список из 46 поездов, которые задерживаются от нескольких минут до нескольких часов. В компании указали, что на границе Польши с Украиной, в Хелме и Перемышле ведется работа по организации пересадки, ожидания поездов и ускоренный пограничный контроль.

В Черкасской и Кировоградской областях целью атаки стали объекты критической инфраструктуры, сообщает "Настоящее Время". Как сообщил глава Черкасской областной администрации Игорь Табурец, никто не пострадал. В Кировоградской области, по данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, возникли пожары в трёх местах. 45 населённых пунктов остались без света.

Российские военные также нанесли авиаудар по селу Ингулец Дарьевской общины Херсонской области. По словам главы областной администрации Сергея Прокудина, пострадали три женщины и трёхлетняя девочка.

Всего, по данным Воздушных сил ВСУ, российские военные ночью атаковали Украину 172 беспилотниками и двумя ракетами, сбить удалось 136 дронов.