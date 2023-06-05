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Россия и НАТО одновременно начали учения в Балтийском море

Корабль НАТО

Россия и НАТО одновременно проводят военные учения в Балтийском море согласно своим планам.

Россия начала свои учения сегодня, 5 июня. В них участвуют больше 3,5 тысячи военных, около 40 кораблей, 25 самолётов и вертолётов. Они будут отрабатывать задачи защиты и обороны морских коммуникаций и пунктов базирования флота, сообщили в пресс-службе флота. Российские учения завершатся 15 июня.

Учения НАТО – ежегодные "Балтийские операции" – начались днём ранее, 4 июня. В них принимают участие девятнадцать членов альянса и кандидат на членство Швеция.

В учениях задействованы около шести тысяч солдат, 50 кораблей и порядка 45 самолётов. Среди прочего военные намерены отрабатывать противолодочные, противовоздушные и противоминные операции, работать с подводными и надводными беспилотниками. Учения продлятся до 16 июня.

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