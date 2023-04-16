Несмотря на то, что Россия перестала быть членом Совета Европы из-за агрессии в Украине, Комитет министров этой организации продолжит общение с Москвой и будет информировать о новых решениях, которые выносит Европейский суд по правам человека. Клэр Ови, глава Департамента Совета Европы по исполнению постановлений ЕСПЧ, заявила, что это будет выражением солидарности с гражданским обществом и российскими гражданами, ищущими справедливости в ЕСПЧ. По ее словам, это будет также сигналом, в какой области необходимо улучшить положение граждан и восстановить их права.

Эти слова Клэр Ови сказала по случаю публикации ежегодного отчета Комитета министров Совета Европы, посвященного выполнению заключений и решений ЕСПЧ в странах – членах этой организации по итогам 2022 года. В этом документе говорится, что, несмотря на сложные обстоятельства, связанные с войной России в Украине, а также из-за по сути денонсации Россией Европейской конвенции по правам человека, Совет Европы не прекращает диалог с российским обществом. "Ключевыми элементами нашей новой стратегии является увеличение контактов с российским гражданским обществом и другими международными организациями, в частности, в рамках Организации Объединенных Наций". Эта новая стратегия Совета Европы, связанная с произошедшим после начала войны, означает, что министру иностранных дел России Сергею Лаврову будут направляться письма, в которых содержится информация о старых и новых решениях ЕСПЧ, а также призывы выполнить международные обязательства. Правда, пока, как отмечают в Комитете министров Совета Европы, на письма Москва не отвечает и диалог прерван.

Россия в марте прошлого года была исключена из Совета Европы в связи с ее агрессией против Украины. 16 сентября она официально перестала быть страной – участницей Европейской конвенции по правам человека, которая предусматривает возможность обращения в ЕСПЧ в случае нарушения прав россиян. Однако Совет Европы подчеркивает, что Россия обязана исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные по делам, касающимся фактов, имевших место до 16 сентября 2022 года. Москва, однако, в марте прошлого года перестала как исполнять решения ЕСПЧ, так и отчитываться об их исполнении.

На момент публикации доклада по итогам работы в 2022 году в Европейском суде по правам человека находилось на рассмотрении около 16 800 дел против России. Это было второе место по количеству дел среди всех стран, входивших в Совет Европы год назад. Россию опережала лишь Турция с более чем 20 тысячами исков. Если говорить о решениях, которые были приняты и которые сейчас находятся в Комитете министров Совета Европы, отвечающем за их выполнение, то в конце 2022 года Россия должна была выполнить решения по 2352 делам, из них 228 – так называемые основные, leading cases. Остальные – это так называемые повторяющиеся дела, когда речь идет об одной и той же проблеме, идентифицированной в решениях ЕСПЧ, но не устраненной Россией.

В докладе по итогам минувшего года упоминаются несколько важных исков, касающихся России. Один из них – о непропорционально жестоком применении полицейской силы при разгоне мирных демонстраций. Комитет министров Совета Европы призывает услышать мнение ЕСПЧ по аналогичным делам, рассмотренным ранее, и не применять те же методы во время проведения в России мирных антивоенных демонстраций, осуждающих военную агрессию в Украине.

Также в докладе вновь прозвучали призывы освободить политика Алексея Навального: в минувшем году было вынесено решение по одному из его дел. В отчете Комитета министров Совета Европы упоминаются и неправомерные действия силовых ведомств Чечни по отношению к гражданам, дело ЮКОСа, а также дело, поданное жителями Приднестровья, где размещен российский военный контингент: ЕСПЧ призвал Россию не ущемлять в правах школьников, которые в Приднестровье в школах используют при обучении латинский алфавит.

Павло Пушкарь, начальник отдела Департамента по исполнению постановлений ЕСПЧ, объясняет, с какими нарушениями прав граждан в ЕСПЧ сталкиваются чаще всего, когда дело касается России:

– У нас есть некоторое количество системно-структурных проблем, что касается Российской Федерации, их больше двух сотен. Они остались неразрешенными или только частично разрешенными к дате 16 сентября 2022 года. По системным проблемам Россия лидировала. Это вопросы бесчеловечного и унижающего достоинство обращения. В частности, нарушения, касающиеся ненадлежащих условий содержания под стражей и права на личную свободу и неприкосновенность. Например, когда речь идет о действиях силовиков Чеченской республики, то это необоснованное длительное применение меры пресечения в виде содержания под стражей. Далее плохие условия содержания под стражей, то есть отсутствие адекватной медицинской помощи как в местах лишения свободы, так и в местах временного содержания под стражей. Это и вопросы экстрадиции и высылки из страны, когда либо нарушались российские законы, либо такие решения принимались без учета семейного положения выдворяемых. Следующий момент – это ненадлежащее функционирование правосудия, несправедливое судебное разбирательство в связи с произвольным толкованием законов судами. К системным проблемам относятся и нарушения в области частной жизни, например, отсутствие надлежащего регулирования вопросов массового прослушивания мобильных телефонов или вопросы незаконных обысков. Очень большая категория дел касается свободы собраний. И мы видим это не только в прошлом, но и в этом году. ЕСПЧ выносил большое количество решений по вопросу нарушения права на свободу собраний. Помимо этого есть такая категория дел, как межгосударственные дела. Например, два дела, касающиеся иска "Грузия против Российской Федерации" (в 2006–2007 году в России были арестованы, заключены под стражу или выдворены из страны граждане Грузии. – Прим. РС).

– В 2022 году Россия еще являлась членом Совета Европы и, в принципе, могла бы выполнять те решения, которые были вынесены ЕСПЧ. Тем не менее, из общего количества принятых Комитетом министров Совета Европы 413 решений ЕСПЧ было выполнено только три. Расскажите, пожалуйста, подробнее, каким образом происходил в прошлом диалог Комитета министров Совета Европы с Россией касательно выполнения решений ЕСПЧ.

– Можно сказать, что особых изменений в характере новых поступающих на исполнение дел у нас не появилось, в основном это новые повторяющиеся решения, которые касаются системно-структурных проблем, не разрешенных в предыдущие годы в процессе исполнения. Если говорить о процессе исполнения простыми словами, то речь идет о мерах общего характера, то есть это процесс внесения изменений в законодательство, судебно-административную практику, изменения, а фактически реформа правовой системы государства. Это меры общего характера, и можно говорить, что по многим направлениям этот процесс двигался очень медленно. Хотя по некоторым вопросам действительно в какой-то мере можно было видеть позитивные результаты. Если говорить в целом, то большинство решений по системно-структурным вопросам остались неразрешенными, и поэтому возникают новые решения Европейского суда по правам человека, которые повторяют те же самые юридические позиции ЕСПЧ по основным категориями системно-структурных проблем в России. Второй момент – это вопрос, связанный с действиями индивидуального характера, то есть на основании каждого решения суд требует восстановления нарушенных прав. И это включает в себя не только выплату справедливой сатисфакции, но также действия индивидуального характера, направленные на восстановление нарушенных прав заявителя. Так вот выплаты справедливой сатисфакции в 2022 году прекратились. И это, вероятно, связано с тем законодательством, которое было принято в Российской Федерации в рамках отказа исполнять решения Европейского суда. Несмотря на то что Российская Федерация была исключена из Совета Европы и перестала быть участницей Европейской конвенции по правам человека, все равно решения ЕСПЧ являются обязательными к исполнению. Не только что касается решений, принятых до 16 сентября 2022 года, но и тех, которые будут приняты в рамках юрисдикции ЕСПЧ после этой даты. Они подлежат исполнению и будут подлежать исполнению, то есть они являются юридически обязательными с точки зрения международного права, а также норм и обязательств, которые проистекают из Конвенции. Сейчас действительно у нас нет коммуникации с российскими властями относительно исполнения решений ЕСПЧ, и мы не получаем отчетов государства относительно исполнения. Соответственно, у нас есть серьезная проблема, связанная с выполнением Россией обязательств по вынесенным решениям.

– Вы упомянули, что Россия все равно обязана выполнять решения ЕСПЧ, хотя она покинула Совет Европы. Не могли бы вы разъяснить эту позицию, связана ли она с надеждой, ожиданиями смены политического режима или же с упованием со стороны Совета Европы, что в будущем эти решения могут быть выполнены? Ведь вы говорите, что сейчас контакты прерваны из-за войны.

– Это четкая юридическая позиция Совета Европы и Комитета министров Совета Европы. Окончательное решение ЕСПЧ является обязательным к исполнению. Фактически эта юридическая позиция основана на принципах международного права, которое проистекает из Венской конвенции о праве международных договоров и из таких принципов, как Pacta sunt servanda (с лат. "договоры должны соблюдаться". – Прим. РС) и обязательства действовать "in good face" (сохранить лицо. – Прим. РС). То есть это не упование, не какая-то надежда, а четкая юридическая позиция Совета Европы и Комитета министров. Эта позиция не меняется относительно политических событий. В частности, в конце апреля на заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы будет рассматриваться очередной доклад об исполнении решений Европейского суда по правам человека, и там, в частности, будет идти речь также о вопросе исполнения решений Российской Федерацией. Речь идет о том, что это абсолютное требование, требование безусловное.

– После начала войны Россия фактически денонсировала Европейскую конвенцию о правах человека. Какие это будет иметь последствия для российского общества?

Вопросы, связанные с исполнением обязательств в сфере прав человека, не снимаются отсутствием юрисдикции ЕСПЧ

– Если говорить об отсутствии юрисдикции Европейского суда по правам человека, то это означает отсутствие доступа к рассмотрению вопросов в ЕСПЧ с 16 сентября 2022 года. Граждане России – как юридические лица и подданные, так и граждане других стран, не смогут, как раньше, подавать жалобы против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека по фактам и утверждаемым нарушениям, которые произошли после 16 сентября 2022 года. Тут может быть очень серьезная юридическая дискуссия о том, насколько теперь вопросы ответственности Российской Федерации подлежат рассмотрению в рамках других юрисдикций, но права, закрепленные к Конвенции, – это те же права, которые закреплены в других международных нормативных актах. Например, в Международной конвенции о защите прав человека и пактах ООН о защите и фундаментальных правах. Поэтому вопросы, связанные с исполнением обязательств в сфере прав человека, не снимаются отсутствием юрисдикции ЕСПЧ и отсутствием юрисдикции именно Совета Европы по отношению к исполнению Россией своих обязательств в рамках Конвенции. По этой причине нельзя говорить о том, что вопросы ответственности за нарушение прав человека исчезают вообще. Можно говорить о том, что они переходят, возможно, в другую плоскость. И вопрос исполнения решений Европейского суда по правам человека не исчезает тоже. Если говорить о стратегии исполнения решений ЕСПЧ, а решений, требующих от России выполнения, в этом году стало намного больше, Комитет министров Совета Европы будет взаимодействовать в области исполнения решений с неправительственными организациями и гражданским обществом, а также с другими международными организациями, в частности ООН. 7 марта 2023 года Комитет министров Совета Европы провел дискуссию с тремя российскими правозащитными неправительственными организациями: Правозащитным центром "Мемориал", Центром защиты прав средств массовой информации и "Правовой инициативой" как раз по вопросам исполнения отдельных категорий важных дел, касающихся Российской Федерации. Я думаю, что траектория как раз сотрудничества с неправительственными организациями и гражданским обществом, с другими международными органами, в частности ООН, будет продолжаться.

– Я бы хотела остановиться на нескольких конкретных делах, имеющих отношение к России, которые упомянуты в докладе. В первую очередь речь об арестах протестующих и их правах, о разгоне мирных демонстраций. В 2022 году, когда началась война, это были антивоенные протесты. ЕСПЧ регистрировал и ранее различные дела, связанные с ограничениями свободы собраний в России. Не могли бы вы рассказать, как Россия выполняла предыдущие решения и какие это были дела?

– Если говорить о вопросах, связанных с нарушениями относительно свободы собраний, свободы выражения мнения, то в марте 2023 года были рассмотрены "дела Лашманкина", это большая группа дел относительно Российской Федерации, а также дело Владимира Харитонова. Тут мы видим определенный регресс в действиях на национальном уровне, это было отмечено в решениях Европейского суда по правам человека. А судя по той информации, которую мы получаем от заявителей, они, в частности, говорят о невыплате компенсаций и процентов за просрочку в выплате справедливой сатисфакции. Иногда это вопросы, связанные с самой справедливой сатисфакцией. Можно сделать вывод, что власти продолжали выплачивать справедливую компенсацию некоторым заявителям, по крайней мере в начале 2022 года. Но после этой даты мы видим, что есть регресс как по действиям индивидуального характера, так и по действиям общего характера, которые касаются дел, связанных с группой "Лашманкин и другие против Российской Федерации". На заседании в марте 2023 года относительно мер общего характера, Комитет министров высказал свою глубокую озабоченность в связи с сообщениями о применении в последнее время репрессивной практики, основанной, в частности, на новых репрессивных законах, включая разгоны, аресты по всей России более 19 тысяч мирных антивоенных демонстрантов, выступающих против агрессии Российской Федерации против Украины. И тут упоминается о доступе к адвокатам, вопросы содержания под стражей участников протестов, в частности жалобы на ненадлежащие условия содержания, без доступа общественных наблюдательных комиссий к участникам антивоенных демонстраций, а также произвольное и непропорциональное насилие со стороны полиции во время разгонов, арестов и задержаний. Комитет министров опять, уже в который раз, настаивает на необходимости безотлагательного проведения всеобъемлющей реформы законодательства и практики с учетом соответствующих международных стандартов, и в частности, в соответствии с требованиями самой Конвенции, обозначенными ранее в решениях Европейского суда по правам человека и в решениях Комитета министров Совета Европы. В этих документах перечисляется очень много вопросов технического характера: необходимость изменения законодательной базы относительно правил уведомления, необходимость ограничения свободы, усмотрения местных властей при выдаче разрешений на проведение публичных мероприятий, необходимость узаконить стихийные собрания, перестать рассматривать несколько одиночных демонстраций как одно массовое собрание, необходимость уточнения правил блокировки аккаунтов в социальных сетях и вопросы необходимости обеспечения надлежащего судебного контроля за этими дискриминационными действиями властей, которые ненадлежащим образом прописаны в законе. То есть тут очень много моментов, связанных с этими требованиями. Также говорилось о необходимости обеспечения толерантности ко всем стихийным мирным собраниям, обеспечения пропорционального применения силы полицией. По всем этим вопросам необходимо реагирование как с точки зрения законодательства, так и судебно-административной практики.

– В докладе упомянуты два дела, я предположу, что они относятся к той категории, которую вы назвали основные дела, – это "дело ЮКОСа" и "дело Алексея Навального". Каким образом происходит восстановление прав, нарушенных в случае этих двух дел?

– Я бы хотел тут сослаться на последнее заседание Комитета министров по поводу исполнения решений по делу Алексея Навального. 10 марта 2023 года, на своем последнем ежеквартальном заседании, посвященном как раз исполнению постановлений ЕСПЧ по этому вопросу, Комитет министров Совета Европы выразил сожаление по поводу продолжающегося заключения Алексея Навального и в очередной раз призвал российские власти немедленно освободить его. После этого заседания генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич направила министру иностранных дел России письмо, в котором она вновь призвала Российскую Федерацию исполнить все остающиеся неисполненными постановления Европейского суда по правам человека. А в решении, о котором я говорил, Комитет министров выразил сожаление по поводу того, что, несмотря на неоднократные призывы, Алексей Навальный до сих пор не освобожден и содержится в основном в одиночной камере, без прямого и неконтролируемого доступа к своим адвокатам. В марте 2023 года Комитет министров также принял решение о совместном рассмотрении всех восьми дел, уже с постановленными решениями Европейского суда по правам человека, которые касаются Алексея Навального, с учетом того, что все они являются частью общей картины преследования, которому он подвергся. В своих постановлениях по двум из этих дел Европейский суд, в частности, пришел к заключению, что заявители были осуждены за действия, неотличимые от обычной коммерческой деятельности, на основании судебных решений, которые были произвольными, непредвиденными и явно необоснованными, в нарушение права на справедливое судебное разбирательство и в нарушение принципа "нет наказания без закона", которые закреплены, в частности, в Европейской конвенции о правах человека. То есть на этой стадии по поводу вопроса рассмотрения дел относительно Алексея Навального Комитет министров продолжает свой надзор за исполнением этих постановлений и требует тех действий, о которых я сказал. Относительно дела "ЮКОС против Российской Федерации" – последнее рассмотрение этого дела – март 2022 года. Это последнее решение касается как мер индивидуального характера (то есть вопросы различных нарушений права на справедливое судебное разбирательство), так и нарушений права собственности, относительно статьи 1 протокола 1 Европейской конвенции по правам человека, в отношении налоговых и исполнительных производств, возбужденных против компании-заявителя, которые привели к ее ликвидации в 2007 году. Тут речь идет о необходимости выплатить сумму около 1,87 миллиарда евро по этому делу, а также тех обязательств, которые проистекают в целом из обязательства исполнить окончательные решения и постановления Европейского суда. В то же время речь идет, в частности, о нормах законодательства, которые фактически вводят возможность Конституционному суду рассматривать вопросы исполнения решений ЕСПЧ с точки зрения соответствия этих решений нормам публичного порядка Российской Федерации, в частности нормам Конституции. Этот вопрос несколько раз рассматривался на заседании Комитета министров, где, вслед за Венецианской комиссией, была высказана обеспокоенность по поводу этого вопроса.

– Не могли бы вы прокомментировать иск, поданный в ЕСПЧ ООО "РСЕ/РС", представляющего в России интересы медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода, есть ли информация о том, на какой стадии находится рассмотрение, а также есть ли информация о других делах, которые были поданы в связи с появлением в России статуса для СМИ – "иностранный агент".

– Насколько нам известно, Европейский суд по правам человека еще не рассмотрел это дело, поэтому мы не можем комментировать его последствия или содержание. То есть мы знаем, что оно было доведено до уровня "передано ко вниманию правительства". Это произошло 9 июня 2021 года. Но у нас есть другое решение, которое касается вопросов российского статуса "иностранный агент", и это решение как раз вступило в силу в октябре 2022 года. Оно касается 73 неправительственных организаций, признанных "иностранными агентами". И хотя Комитет министров Совета Европы еще это дело не рассматривал на своих заседаниях и никаких решений по нему не принимал, в решении Европейского суда по правам человека очень детально описаны все связанные со статусом вопросы. У нас есть решение, которое касается группы "Владимир Харитонов против Российской Федерации", в котором говорится, в частности, о блокировках интернет-сайтов и ограничениях свободы выражения взглядов, а также доступа к информации в интернете. В данном случае Комитет министров Совета Европы может принять меры общего характера, то есть потребовать от властей обеспечения доступа к информации, размещенной в интернете. Комитет министров в своих решениях подчеркивает важность доступа к информации в демократическом обществе, необходимость корректного регулирования вопросов ограничения прав человека, основных прав и свобод лиц в интернете, которые должны быть основаны на законе и соответствовать международным обязательствам, в частности Европейской конвенции по правам человека и международным пактам о гражданских и политических правах, – рассказал Павло Пушкарь, начальник отдела Департамента по исполнению постановлений ЕСПЧ.