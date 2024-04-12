Россия и Украина обменялись телами погибших военных

Украина вернула тела 99 погибших служащих ВСУ в результате обмена с Россией, сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

По данным штаба, большинство из них, 77 человек, погибли на донецком направлении, 20 – на запорожском направлении и двое на харьковском.

Россия в результате обмена вернула тела 23 погибших военных, пишет РБК со ссылкой на депутата Госдумы Шамсаила Саралиева. Другие детали он не привел.

Последний обмен телами произошел 29 марта. Тогда российская сторона вернула себе 29 тел, Украина – 121.

В марте уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о завершении экспертиз по телам украинских военнопленных, которые, по данным Москвы, погибли в конце января при крушении самолета Ил-76 в Белгородской области. Москалькова говорила, что Украина готова принять тела, но о том, были ли они переданы, – официально не сообщалось.