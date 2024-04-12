Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Россия и Украина обменялись телами погибших военных

Украина вернула тела 99 погибших служащих ВСУ в результате обмена с Россией, сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

По данным штаба, большинство из них, 77 человек, погибли на донецком направлении, 20 – на запорожском направлении и двое на харьковском.

Россия в результате обмена вернула тела 23 погибших военных, пишет РБК со ссылкой на депутата Госдумы Шамсаила Саралиева. Другие детали он не привел.

Последний обмен телами произошел 29 марта. Тогда российская сторона вернула себе 29 тел, Украина – 121.

В марте уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о завершении экспертиз по телам украинских военнопленных, которые, по данным Москвы, погибли в конце января при крушении самолета Ил-76 в Белгородской области. Москалькова говорила, что Украина готова принять тела, но о том, были ли они переданы, – официально не сообщалось.

Форум

Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".
Аномальный паводок в России
Embed
Аномальный паводок в России

No media source currently available

0:00 0:25:10 0:00

Аномальный паводок в России

Орск уходит под воду

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG