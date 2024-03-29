Россия и Украина произвели новый обмен телами военнослужащих

Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих. Российская сторона вернула себе 29 тел. Украина себе – 121.

Украинский штаб уточнил, что вернуть тела погибших удалось с помощью Международного Комитета Красного Креста, МВД Украины, СБУ и других структур. По данным штаба, 107 погибших были переданы с Донецкого направления, 12 тел — с Луганского и 2 тела — с Запорожского.

Последний раз обмен проходил 15 марта. Тогда Украина передала России 69 тел, а Россия Украине – 100.

В марте уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о завершении экспертиз по телам украинских военнопленных, которые, по данным Москвы, погибли в конце января при крушении самолёт Ил-76 в Белгородской области. Москалькова говорила, что Украина готова принять тела, но о том были ли они переданы – официально не сообщалось.

Больше новостей Радио Свобода: