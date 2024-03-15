Россия и Украина обменялись телами погибших военных

В Украину в результате обмена были возвращены тела 100 погибших военных, сообщил украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Российской стороне передали 69 тел погибших солдат, рассказал РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

В последний раз обмен телами погибших военных состоялся 16 февраля. Тогда Украина вернула тела 58 погибших, а Россия – 61 погибшего.

В сообщениях не уточняется, были ли переданы Украине тела военнослужащих, которые, как утверждает российская сторона, погибли при крушении самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января. По завлению Минобороны России, на борту самолета находились 65 украинских военнопленных, которых перевозили в Белгород для обмена.

1 марта уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала в интервью РИА "Новости", что Россия готова передать Украине тела военнопленных, которые находились на борту самолета. По ее словам, она находится в контакте с уполномоченным Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом.

В начале февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Киев неоднократно обращался к Москве по поводу возвращения тел военнопленных, которые, по утверждению российских властей, погибли при крушении Ил-76. По его словам, российская сторона на эти обращения не отреагировала.