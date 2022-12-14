"Россия" может отправить в простой треть пилотов, летающих на Airbus

Авиакомпания "Россия" планирует отправлять в простой треть своих пилотов, летающих на самолетах Airbus. Это около 100 человек, сообщает "Коммерсантъ".

В приказе замдиректора по управлению персоналом говорится, что подобное решение было принято, чтобы избежать массовых сокращений, вызванных чрезвычайными обстоятельствами. В профсоюзах это решение объясняют необходимостью экономить запчасти для самолетов европейского производства из-за санкций.

Источник "Коммерсанта" в компании сообщил, что пилотов будут ежемесячно отправлять в простой с 1 января по 31 марта, переводя их на две трети оклада. Согласно другому собеседнику издания, речь идёт о еженедельном отстранении. Источник, близкий к менеджменту авиакомпании, уверяет, что "все пилоты будут поочередно находиться в простое несколько дней в месяц".

В профсоюзах это решение называют дискриминационным, поскольку оно касается только пилотов Airbus. Налёт на этих самолётах, по словам председателя Межрегионального профсоюза пилотов Оксаны Власенко, сопоставим или немного уступает налёту пилотов Boeing.

В парке авиакомпании "Россия" 31 Boeing разного типа и 26 самолётов Airbus, четыре из которых, согласно Flightradar24, не летают.

Президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов сообщил, что "Аэрофлот" также сокращает количество рейсов, совершаемых самолетами Airbus. Он предположил, что это может быть связано с тем, что для Boeing легче найти запчасти.

После нападения России на Украину Запад ввел санкции, включающие запрет на продажу самолётов, деталей к ним и оборудования. В результате сотни авиалайнеров европейского и американского производства лишены легального сервисного обслуживания. Из-за нехватки запчастей российские авиакомпании вынуждены не использовать часть своего парка, разбирая его на запчасти.