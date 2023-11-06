Россия намерена построить железную дорогу из Крыма до Ростова-на-Дону

Российские власти начали на оккупированных территориях Украины строительство железной дороги, которая должна соединить Ростов-на-Дону с аннексированным Крымом. Об этом в интервью "РИА Новости" заявил глава российской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, строительство дороги уже началось "со стороны Донецка".

Радио Свобода ранее сообщало о строительстве железнодорожной ветки из Донецка в Мариуполь. Её строит связанная с РЖД компания, три года назад отобранная государством для использования заключенных на стройке БАМа. Однако не было известно о том, что речь идёт не об отдельной ветке, а об одном из участков большого проекта. Балицкий стал первым представителем российских властей, официально сообщившим о строительстве дороги на оккупированных территориях.

Железная дорога из Ростовской области через Донецк в направлении Крыма существует, но она проходит через город Запорожье, который остаётся под контролем Украины. Как заявил Балицкий, новая магистраль пройдёт от Акимовки через Бердянск и Мариуполь. Акимовка – железнодорожный узел к юго-западу от Мелитополя. По словам главы российской администрации, при помощи строительства "решается вопрос вывоза зерна на континент, вывоза железной руды, металлолома, угля и многих элементов, которые нам сегодня надо связать с большой землёй". Балицкий признал, что путь через Крымский мост не только долгий, но и небезопасный. Он также сказал, что железная дорога "решит задачу военных". О предполагаемых сроках завершения строительства не упомянул, подчеркнув, что дорога будет строиться в один путь без электрификации.

Украина ранее неоднократно обвиняла Россию в вывозе с оккупированных территорий зерна и других товаров и природных богатств.

От нынешней линии фронта предполагаемый железнодорожный маршрут проходит в нескольких десятках километров – он уязвим для ракетных систем залпового огня, но не для обычной артиллерии.