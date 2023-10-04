Гнут свою линию. Кто строит железную дорогу из Донецка в Мариуполь

Радио Свобода выяснило, что новую железнодорожную ветку из Донецка в Мариуполь на оккупированной Россией территории Украины строит связанная с РЖД компания, три года назад отобранная государством для использования заключенных на стройке "БАМа". С этой фирмой связаны россияне, основавшие десятки ЧОПов, в том числе частное охранное предприятие "ЧВК Беркут", через которое отправляли добровольцев на войну из Ингушетии.

Что известно о новой железной дороге, где она пройдет и почему это важно

Утром 27 сентября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал в телеграме фотографии, на которых запечатлено строительство нового моста через реку Кальмиус на оккупированной Россией части Донецкой области Украины в районе села Гранитное. Андрющенко написал, что Россия строит новую железнодорожную ветку из Донецка в Мариуполь, которая позволит лучше связать этот город с российскими Таганрогом и Ростовом-на-Дону.

Позже в этот же день незавимый OSINT-исследователь D. mojavensis опубликовал в социальной сети X (бывший твиттер) спутниковые снимки сервиса Sentinel, подтверждающие строительство дороги. Новая ветка отходит от существующей в поселке Бурное, проходит через Новомихайловку и Старомарьевку, и вливается в построенную в советское время железнодорожную сеть в районе поселка Маловодное в 40 километрах севернее Мариуполя. Главное, что обращает на себя внимание в этом маршруте – он больше отдален от линии фронта по сравнению с существующей, но практически не функционирующей с 2014 года железнодорожной веткой из Донецка в Мариуполь черех Волноваху. Минимальное расстояние до "ленточки" от новой железной дороги на маршруте составляет около 50 километров.

Схематичное изображение маршрута новой железной дороги из Донецка в Мариуполь. Голубая линия на схеме слева – новый участок между Бурным (станция Карбидный) и Маловодным (станция Кичиксу). Справа – старый (красная линия) и новый (синяя линяя) железнодорожный маршруты на карте контроля территорий Украины проекта DeepState. Светлым и зеленым в правой верхней части схемы справа обозначена подконтрольная Киеву территория Украины:

Радио Свобода проанализировало спутниковые снимки, на которые попала стройка, и выяснило, что на некоторых участках она началась еще в июле. Вот как она выглядит из космоса – в юго-западной точке пристыковки к существущей ж/д в районе Маловодного, на месте строительства моста через реку Кальмиус около села Гранитное, а также в северо-восточной точке пристыковки около поселка Бурное.

Во время зимнего наступления России в Донецкой области одной из задач российской армии было отодвинуть линию фронта от существующей железнодорожной ветки, соединяющей Донецк и Мариуполь, – говорит глава расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. Часть этой ветки в районе Докучаевска разобрана еще с 2014 года и нуждается в восстановлении, которым сложно заниматься под постоянной угрозой обстрелов. Новая линия, которую Россия строит юго-восточнее, призвана хотя бы частично решить эту проблему, поэтому важной задачей для Украины будет максимально мешать этому строительству. Если железная дорога будет построена и начнет функционировать, то российские войска на юге Украины будут чувствовать себя в большей безопасности в том, что касается снабжения – Россия понимает, что в какой-то момент ВСУ могут надолго вывести из строя как автомобильное, так и железнодорожное сообщение по Крымскому мосту. Боеприпасы и техника в таком случае будут разгружаться в Мариуполе и уже оттуда доставляться на линию фронта на Запорожском направлении.

Железные дороги являются важнейшим компонентом российской военной логистики, позволяя быстро и экономично перемещать значительные количества боеприпасов, транспортных средств, топлива, строительных материалов и персонала, – отмечает украинский военный, пишущий в социальной сети Х (бывший твиттер) под ником Tatarigami UA. Он напоминает, что на крупных железнодорожных станциях (например, на расположенной недалеко от границы с оккупированной Луганской областью станции Кантемировка Воронежской области) россияне, как правило, разгружают боеприпасы и технику ночью, чтобы избежать обнаружения разведывательными дронами и спутниками, после чего развозят их мелкими партиями по складам вблизи линии фронта. Использование дорогих дальнобойных артиллерийских снарядов или крылатых ракет для ударов по маленьким складам не всегда может быть оправдано с военной точки зрения.

По подсчетам независимого OSINT-аналитика, пишущего в социальной сети Х под ником Intelschizo, новая ж/д ветка из Донецка в Мариуполь сократит для российской армии время доставки боеприпасов и техники на южный фронт примерно на двое суток или на 800 километров по сравнению с имеющимися логистическими возможностями.

Руслан Левиев самым эффективным способом противодействия сооружению ветки считает удары не по городкам строителей или уже построенному железнодорожному полотну, а по мостам – в том числе по строящемуся мосту через реку Кальмиус, о котором писал в телеграме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Если ВСУ решат противодействовать строительству новой железнодорожной ветки с помощью ударов по местам проживания рабочих, это может вызвать новую волну споров о том, являются ли гражданские лица, работающие на таких стройках, законными военными целями. В прошлый раз этот вопрос активно обсуждался в январе 2023 года после украинского удара по школе в поселке Лантратовка на оккупированной части Луганской области: как выяснило Радио Свобода, там жили вахтовики из России, занимавшиеся строительством окопов и военных укреплений. В случае с ударами по стройке железной дороги решить эту дилемму будет еще сложнее: если окопы и блиндажи не предполагают никакого использования, кроме военного, то по железной дороге могут и наверняка будут перевозиться не только военные, но и гражданские грузы.

От зеков на БАМе – до стройки на оккупированной территории

Радио Свобода узнало, кто строит новую железную дорогу на оккупированной Россией территории Украины. Мы нашли несколько вакансий, опубликованных на сайтах для поиска работы, в которых один из подрядчиков РЖД, компания ООО "Промстрой", ищет рабочих соответствующих специальностей (бригадир по земельному полотну, геодезист, и пр.) для работы в самопровозглашенной "ДНР". Из объявлений следует, что местом работы будет поселок Солнцево Старобешевского района Донецкой области. Для работы в этом же поселке ищет машинистов экскаватора компания "Славинвестстрой" – у нее и у "Промстроя" один учредитель, который владеет 100% акций обеих фирм, ООО "Промстройпуть". Спутниковый снимок за 13 августа 2023 года подтверждает, что рядом с поселком Солнцево находится один из участков строящейся железной дороги. Работы на этом участке, как следует из сравнения снимков за разные даты, начались между 31 июля и 5 августа.

По указанному на сайте объявлений телефону журналисту Радио Свобода подтвердили, что ООО "Промстрой" сооружает новую железнодорожную ветку как подрядчик РЖД, а жить рабочие будут в поселке Солнцево в "гостинице", но сообщили, что сейчас некоторые вакансии "заморожены". Сотрудник отдела кадров предложил отправить резюме и пообещал, что с соискателем свяжутся после "разморозки" позиции. Заработная плата специалистов на строительстве железнодорожной ветки из Донецка в Мариуполь достигает в ООО "Промстрой" 230 тысяч рублей (до вычета налогов) – это на 10-30 тысяч рублей больше, чем зарплаты в аналогичных вакансиях этой же компании в других регионах России, например, в Минусинске Красноярского края.

В ответ на вопрос о том, насколько безопасной является работа на объекте всего в 50 километрах от линии фронта, кадровик "Промстроя" ответил коротко: "люди работают".

В 2014 году Владимир Путин дал старт проекту БАМ-2: второму пути Байкало-Амурской магистрали, крупнейшего инфраструктурного проекта в истории СССР. За два года до начала полномасштабной войны России с Украиной на стройку из-за нехватки для нее трудовых мигрантов привлекали военных, а потом российские власти выступили с новым предложением: использовать на БАМе труд заключенных, имеющих право замены остатка наказания на принудительные работы.

Одной из двух компаний, получивших право заключить соответствующий договор с Федеральной службой исполнения наказаний, как писал в апреле 2021 года "Коммерсант", стало ООО "Промстрой" – ныне ответственное за строительство железнодорожной ветки на оккупированной Россией территории Украины.

Радио Свобода не удалось найти подтверждений тому, что труд зеков действительно использовался на стройке второго пути БАМа. В середине января 2022 года представитель ФСИН Бурятии говорил, что заключенные из этой республики на стройку БАМ-2 не привлекались. На вопрос Радио Свобода о том, собирается ли ООО "Промстрой" совместно с ФСИН использовать заключенных для сооружения новой железной дороги из Донецка в Мариуполь, в компании не ответили.

Григорий Лепс, сотрудник курьерской компании и связи с РЖД

По финансовым показателям и масштабу проектов "Промстрой" – крупнейший железнодорожный строительный подрядчик в России. У компании, как рассказывает ее официальный сайт, более 1000 единиц собственной строительной техники и 1200 сотрудников только в штате. География выполненных проектов простирается буквально на всю страну – от Петербурга до Владивостока. В их числе, например, реконструкция расположенной рядом с центром "Сколково" станции Баковка и реконструкция путей от Курского вокзала в Москве до станции Каланчевская на площади трех вокзалов. При этом и нынешний и предыдущие формальные владельцы компании – люди, о которых мало информации в открытом доступе, а детали их биографий намекают на то, что в списке учредителей они находятся лишь номинально, хотя нынешний директор "Промстроя", назначенный вскоре после начала российского вторжения в Украину, имеет тесные связи с РЖД.

ООО "Промстрой" было образовано в 2014 году, список его учредителей несколько раз менялся, пока единственным владельцем фирмы в 2016 году не стало только что образованное ООО "Промпутьстрой". В свою очередь владельцами "Промпутьстроя" с момента его образования побывали уже пять физических лиц. "Промстрой" регулярно выигрывает крупные тендеры на железнодорожное строительство и имеет обороты в миллиарды рублей (выручка "Промстроя" за 2022 год составила более 10 миллиардов рублей, по этому показателю компания входит в топ-5 в своей отрасли в России). Нынешним 100-процентным владельцем "Промпутьстроя" числится Михаил Григорьев, с которым связаны и несколько дочек головной компании – "Промстрой-Персонал", "Промстройэнерго" и другие. Как Радио Свобода удалось выяснить из попавших в открытый доступ баз данных, Григорьеву 40 лет, он родился в Кишиневе, до переезда в Москву жил в украинском Донецке и в Калуге. За 2019 год Григорьев получил примерно 300 тысяч рублей, работая в калужской компании "АРКО", основным видом деятельности которой являются курьерские услуги.



До Григорьева, в 2016-2019 годах, когда ходили слухи об использовании "Промстроем" заключенных на БАМе, компанией владела Инесса Маркова. Она является соучредителем ООО "Инженерный Центр Информационно-Аналитических Систем": это IT-компания, которая в 2023 году выступила подрядчиком Ростеха по автоматизации обслуживания гражданской авиации. Вместе с Марковой учредителем этой же компании выступает Григорий Лепсверизде, более известный, как эстрадный артист Григорий Лепс.

Мало о чем могут рассказать и имена бывших руководителей "Промпутьстроя" и "Промстроя". С марта 2020 по начало 2022 года генеральным директором ООО "Промстрой" был Сережа Мхеян (Сережа в данном случае – полное имя). Радио Свобода нашло профили Мхеяена в сервисах подбора персонала YouDo, Ремонтник.Ру и других, он указывал, что работал инженером на строительстве спортивных объектов перед Олимпиадой 2014 года в Сочи, а затем занимался техническим надзором на различных стройках в Москве и мечтал в будущем работать переводчиком. Мхеян при этом искал подработку, предлагая такие услуги, как "контроль ремонта" и "приемку квартиры от застройщика". Вскоре он стал генеральным директором одного из крупнейших в России железнодорожных подрядчиков. Фотография Мхеяна публиковалась на официальной странице "Промстроя" в фейсбуке, это единственный снимок топ-менеджера, который компания за все время существования показала в своих социальных сетях или на своем сайте. Cообщения Радио Свобода Мхеян прочитал, ответил приветствием, но переписку не продолжил.



4 апреля 2022 года, через несколько дней после начала полномасштабного вторжения России в Украину, руководитель "Промстроя" сменился – вместо Мхеяна (судя по его социальным сетям, в последнее время он живет и работает в Ереване) гендиректором был назначен Петр Любомирович Курилюк. Курилюк, как удалось установить Радио Свобода, тесно связан с РЖД. Он (или его полный тезка) находился в списках аффилированных лиц нескольких дочек РЖД, в частности, Федеральной пассажирской компании (по состоянию на 2019 год), крупнейшего заказчика "Промстроя" – "РЖДСтрой" (был в списке 2018 года), контейнерного перевозчика "Трансконтейнер" (до конца 2019 года РЖД владели более, чем 50 процентами компании; Курилюк был в списке аффилированных лиц по состоянию на 2016 год). В 2016-2019 годах Курилюк работал генеральным директором ООО "ТТК-Технологии" ("внучка" РЖД, фактически на 100 процентов принадлежащая Российским железным дорогам).

Главный офис "Промпутьстроя" и ее дочерних компаний, включая "Промстрой", находится в особняке в Графском переулке в Москве. В ближайших окрестностях расположены несколько зданий, связанных с российскими железными дорогами, в частности, НИИ железнодорожного транспорта и Московский транспортный колледж (в прошлом – Московский колледж железнодорожного транспорта), ведомственная поликлиника РЖД.

Сеть ЧОПов и ингушские наемники

Среди нескольких компаний, входивших в структуру "Промпутьстроя", одна не имеет отношения к железнодорожному строительству – это частное охранное предприятие "Форпост". Этот ЧОП "Промпутьстрой" не учреждал, а получил от исходного владельца, Александра Субботина. На тот момент гендиректором "Форпоста" была Олеся Субботина, как Радио Свобода выяснило из попавших в открытый доступ баз данных, жена Александра. В 2023 году "Промпутьстрой" полностью вышел из владения ЧОПом (во всяком случае, формально).



В общей сложности Александр Субботин и члены его семьи основали около 100 ЧОПов, причем более 30 из них были учреждены в 2023 году. Это ЧОП "Вергвизор", ЧОП "Оникс", ЧОП "Ратник", ЧОП "Спрут", ЧОП "Исмаил", ЧОП "Согласие" и многие другие.В большинстве случаев изначальные учредители – Субботины – почти сразу передавали компании другим владельцам. Значительная часть ЧОПов учреждена по одному и тому же адресу (жилой дом в Басманном районе Москвы) и не имеет признаков ведения финансовой деятельности.



Одна из схем, которая используется в России для оплаты труда наемников, участвующих в войне в Украине – фиктивное трудоустройство через ЧОП. В частности, такой подход, по данным издания "Важные истории", использовали для организации своих "добровольческих отрядов" Русал и НОВАТЭК. Некоторые госструктуры фиктивно оформляли наемников непосредственно в головные компании: "Мосгаз", "Россети", "Московский метрополитен" и другие. О том, что РЖД вербует сотрудников на войну, оформляя их в ЧОП, писало издание "Верстка".



Радио Свобода установило, что как минимум в одном случае, ЧОП, учрежденный семьей Субботиных, был связан с отправкой наемников в Украину. Образованный Александром Субботиным в начале 2022 года в Ингушетии ЧОП "Антей" вскоре сменил не только владельцев (как и большинство других ЧОПов Субботиных), но и название – сегодня он называется ЧОП "ЧВК Беркут" и участвует в отправке наемников из Ингушетии на войну в Украину.

Не только железная, но и автомобильная

Как Радио Свобода сообщало 2 октября, на спутниковых снимках хорошо виден процесс строительства еще одной новой дороги в Мариуполь – автомобильной. Она строится между оккупированным украинским городом и Ростовом-на-Дону, пройдет в стороне от населенных пунктов побережья Азовского моря и, как писали ранее российские источники, будет четырехполосной, с максимально разрешенной скоростью движения 90 км/ч.

26 сентября российское государственное информагентсво ТАСС написало, что начато проектирование и железной дороги с аналогичным маршрутом.



"Россияне, похоже, серьезно активизировали усилия по качественному улучшению логистики снабжения оккупированного Мариуполя, быстро строя как новое железнодорожное, так и автомобильное сообщение с городом. Силам обороны Украины необходимо помешать этому, причем лучше всего – до завершения строительства", – пишет в социальной сети X OSINT-аналитик D. mojavensis.

Радио Свобода благодарит за помощь в подготовке этого материала расследовательский проект "Система".