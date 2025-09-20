Россия нанесла массированный удар по Днепропетровской области

Днепропетровская область в ночь на 20 сентября подверглась очередному массированному удару со стороны России с применением ракет и беспилотников, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

Один человек погиб, не менее 26 пострадали. 14 раненых доставлены в больницы.

В Днепре возникло несколько пожаров. Повреждены многоэтажный дом, частные дома, хозяйственные постройки, гаражи. Есть разрушения на территории предприятий. В Павлодаре повреждено предприятие, там тоже возник пожар. В Никопольском районе в результате атаки FPV-дронов и артиллерии загорелся частный дом.

В ночь на субботу ударам подверглись также Киевская, Николаевская, Одесская и Хмельницкая области Украины. Всего по стране погибли 3 человека, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По данным ВСУ, российская армия с вечера 19 сентября запустила по Украине в общей сложности 579 боевых беспилотников, 8 баллистических и 32 крылатые ракеты. Украинским военным удалось сбить или обезвредить 552 дрона, 2 баллистические и 29 крылатых ракет.



