Массированный удар по Киеву: среди погибших двухмесячный ребёнок

Четыре человека, по последним данным, погибли, более 40 получили ранения в результате массированного воздушного удара, который нанесли по Украине в ночь на 7 сентября российские военные. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Россия минувшей ночью нанесла по Украине массированный воздушный удар, использовав рекордное количество дронов — свыше 800, и более десяти ракет, сообщают украинские военные.

В Киеве подтверждена гибель двух человек. Это Виктория Гребенюк и её двухмесячный сын Роман. Они жили в девятиэтажном доме в Святошинском районе, который пострадал в результате удара.

Частично обрушился один из подъездов - с 4 по 8 этажи. Поисково-спасательные работы там продолжаются, не исключено, что под завалами могут быть люди.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, госпитализированы семь пострадавших, в том числе беременная женщина. Врачам пришлось экстренно проводить кесарево сечение, чтобы спасти ребёнка. Сейчас новорожденный и его мать в реанимации.

В результате российского удара произошло возгорание в здании Кабинета министров Украины на улице Грушевского в центре Киева. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко опубликовала фотографию тушения пожара в здании правительства с помощью вертолета, а впоследствии показала фото разрушений внутри здания, где находится кабинет премьер-министра и зал заседаний. Пострадавших, по её словам, не было. Пожар, площадь которого составила тысячу квадратных метров, уже потушили.

Впервые с начала войны в результате российского удара серьёзно пострадало здание одного из главных органов государственной власти Украины. Минобороны России при этом фактически отрицает нанесение удара по зданию Кабинета министров. В сообщении российского военного ведомства говорится, что удар был нанесён "по промышленному предприятию «Киев-67» на западной окраине г.Киев и логистической базе «СТС-ГРУПП» на южной окраине г.Киев... По другим объектам в границах Киева удары не наносились".

Ударам в ночь на воскресенье также подверглись Одесса, Запорожье, Кривой Рог, другие города. Повреждён был мост через Днепр в Кременчуге, в Полтавской области повреждена железная дорога.

Минобороны России заявило, что российская армия атаковала объекты военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, "используемые в интересах ВСУ".

Согласно заявлению ведомства, целями ударов стали места сборки, хранения и запуска дронов дальнего действия, склады вооружений и военной техники, военные аэродромы, две радиолокационные станции противовоздушной обороны и пункты временной дислокации украинских и иностранных военнослужащих в 149 районах. В каких именно, Минобороны не уточнило.

Ряд западных стран осудили новый российский удар по Украине, отметив, что он демонстрирует нежелание мира, несмотря на заявления Москвы о готовности к переговорам. Президент Украины отметил, что по телефону обсудил удар с президентом Франции Эммануэлем Макроном. "Вместе с Украиной и нашими партнерами мы выступаем за мир. Россия, со своей стороны, все больше погружается в логику войны и террора. Вместе с Украиной мы продолжим делать все возможное для обеспечения справедливого и прочного мира", – написал Макрон в соцсети Х. Премьер-министр Польши Дональд Туск написал, что "российское нападение на правительственные здания в Киеве вновь демонстрирует бессмысленность дальнейшей отсрочки решительного ответа Путину и попыток его умиротворить". США и Европа, по мнению Туска, "совместно должны заставить Россию согласиться на немедленное прекращение огня". Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас отметила, что действия России являются "частью явного плана эскалации" и пообещала ужесточать санкции против Москвы.