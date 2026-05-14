Россия нанесла массированный удар по Киеву: обрушился подъезд

Российские войска в ночь на 14 мая нанесли массированный удар по Украине, один из крупнейших за всё время войны. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, Россия запустила по Украине 56 ракет (три гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал", 18 ракет "Искандер-М" и 35 крылатых ракет Х-101) и 675 беспилотников, из них были сбиты 41 ракета и 652 дрона (независимых данных о цифрах нет, в них не входят данные о сотнях беспилотников, сбитых накануне, когда российская атака началась). Отмечается, что основным направлением ударов был Киев.

Киев и Киевская область

По последним данным властей, в Киеве погибли два человека. Число пострадавших достигло сорока, среди них ребёнок, которому один месяц. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В Дарницком районе, сообщил Кличко, повреждён девятиэтажный дом, разрушены 18 квартир. На фото и видео с места видно, что рухнул целый подъезд. Из-под завалов спасены 28 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться люди, а левом берегу Киева возникли проблемы с водоснабжением.

В Голосеевском районе обломки беспилотника упали на здание бизнес-центра, в Днепровском – горели гаражи и автомобили, в Оболонском – дрон попал по 25-этажному недостроенному дому.

В ГСЧС отметили, что ликвидация последствий атаки продолжается.

В Киевской области ГСЧС зафиксировала повреждения и пожары в Обуховском, Броварском, Фастовском, Бориспольском и Белоцерковском районах. В Фастовском районе пострадали два человека, в Бориспольском – пять человек, среди них ребёнок. В Бориспольском районе были эвакуированы 30 жителей многоэтажного дома. По словам главы Киевской областной военной администрации (ОВА) Николая Калашника, пострадавшему ребёнку – три года.

Одесская область

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о массированном ударе беспилотниками по области. В результате двух волн атак, по его словам, повреждены оборудование, имущество и грузовой транспорт в порту. Два человека пострадали.

Черниговская область

В Черниговском районе в результате атаки поврежден энергообъект, обесточено более 31 тысячи абонентов. Энергетики приступят к выполнению восстановительных работ как только позволит ситуация безопасности, сообщили в облэнерго.

Харьковская область

Российские военные также ударили по Шевченковскому району Харькова, девять человек пострадали, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные атаковали обычные жилые дома, школу, ветеринарную клинику и другую гражданскую инфраструктуру. "Всего с начала вчерашних суток россияне применили более 1560 дронов против наших городов и общин. Это точно не действия тех, кто считает, что война идет к концу. Важно, чтобы партнеры не молчали об этом ударе. И так же важно продолжать поддержку защиты нашего неба. Программа PURL нужна, чтобы Украина могла оградиться от таких ударов баллистики. И так же в интересах всех, кто стремится к миру, нужно продолжать давление на Россию", – написал он утром 14 мая. Российские военные удары пока не комментировали.